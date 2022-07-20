السنة الهجرية الجديدة 1444 “موعد أول محرم” العد التنازلي لرأس السنة الهجرية

أوشكت السنة الهجرية الجديدة 1444 على البدء، حيث لا يفصلنا عنها سوء أيام قليلة، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعدها ١٤٤٤، وما يوفقها من تاريخ السنة الميلادية ، ومن ثم يبدأ العام الهجري الأول من شهر محرم، بعد ذلك يتم تحديد موعد بداية شهر محرم لعام ١٤٤٤، وسوف نتعرف علي الموعد وفقا لاستطلاع دار الإفتاء، كذلك أيضًا سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التفاصيل عن بداية التقويم الهجري، وما يوافق من تاريخ السنة الميلادية.

بداية السنة الهجرية الجديدة 1444

ونتابع معكم أهم وأحدث الأخبار عن موعد السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٤ وفقا للحسابات الفلكية والتوقعات التي يتم حسابها للعام الهجري والميلادي، وإليكم أهم التوقعات وفقا للحساب الفلكي للعام الهجري الجديد موضحة كالتالي:

من الاحتمالات المؤكدة أن يكون بداية العام الهجري الجديد يوافق تاريخ السنة الميلادية ٣٠ من شهر يوليو الجاري لعام ٢٠٢٢.

على أنه سوف يكون وفقا لهذه التوقعات الفلكية أن يكون هذا التاريخ يوافق بداية شهر محرم للعام الهجري الجديد ١٤٤٤

وبذلك ووفقا للتوقعات الفلكية يكون باقي على بداية السنة الهجرية الجديدة ١١ يوم .

ويمكن للشخص حساب ما يقابل العام الهجري من العام الميلادي من خلال موقع حساب الويب.

استطلاع هلال شهر محرم ١٤٤٤

استطلاع هلال شهر محرم، ومن ثم بداية العام الهجري الجديد، استطلاع هلال شهر محرم، مع معرفة موعد استطلاع الهلال للتأكيد على موعد بداية السنة الجديدة، ولمعرفة المزيد تابع التالي: