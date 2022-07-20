نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنة الهجرية الجديدة 1444 “موعد أول محرم” العد التنازلي لرأس السنة الهجرية في المقال التالي
أوشكت السنة الهجرية الجديدة 1444 على البدء، حيث لا يفصلنا عنها سوء أيام قليلة، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعدها ١٤٤٤، وما يوفقها من تاريخ السنة الميلادية ، ومن ثم يبدأ العام الهجري الأول من شهر محرم، بعد ذلك يتم تحديد موعد بداية شهر محرم لعام ١٤٤٤، وسوف نتعرف علي الموعد وفقا لاستطلاع دار الإفتاء، كذلك أيضًا سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التفاصيل عن بداية التقويم الهجري، وما يوافق من تاريخ السنة الميلادية.
بداية السنة الهجرية الجديدة 1444
ونتابع معكم أهم وأحدث الأخبار عن موعد السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٤ وفقا للحسابات الفلكية والتوقعات التي يتم حسابها للعام الهجري والميلادي، وإليكم أهم التوقعات وفقا للحساب الفلكي للعام الهجري الجديد موضحة كالتالي:
- من الاحتمالات المؤكدة أن يكون بداية العام الهجري الجديد يوافق تاريخ السنة الميلادية ٣٠ من شهر يوليو الجاري لعام ٢٠٢٢.
- على أنه سوف يكون وفقا لهذه التوقعات الفلكية أن يكون هذا التاريخ يوافق بداية شهر محرم للعام الهجري الجديد ١٤٤٤
- وبذلك ووفقا للتوقعات الفلكية يكون باقي على بداية السنة الهجرية الجديدة ١١ يوم .
- ويمكن للشخص حساب ما يقابل العام الهجري من العام الميلادي من خلال موقع حساب الويب.
استطلاع هلال شهر محرم ١٤٤٤
استطلاع هلال شهر محرم، ومن ثم بداية العام الهجري الجديد، استطلاع هلال شهر محرم، مع معرفة موعد استطلاع الهلال للتأكيد على موعد بداية السنة الجديدة، ولمعرفة المزيد تابع التالي:
- من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر محرم لعام ١٤٤٤ في يوم ٢٩ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٣ هجرية.
- والذي يوافق من التاريخ الميلادي يوم ٢٩ من شهر يوليو الجاري لعام ٢٠٢٢.
- أنه وفقًًا لتصريحات دار الإفتاء بالسعودية سوف يظل هلال شهر محرم في سماء مكة المكرمة لمدة ١٤ دقيقة.
- أما عن دولة مصر فقد صرحت دار الإفتاء المصرية إلى أنه سوف يظل الهلال بمصر، لمدة حوالي ١٥ دقيقة.
- ويختلف مدة باقي الهلال من دولة لأخرى، ونهنئ الأمة الإسلامية جميعها وكل عام وأنتم بألف خير.
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