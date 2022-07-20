نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الأمن البيئي بالبدلات 2022 بعد التعديلات الاخيرة لها وروابط التقديم على وظائف قوات الامن البيئى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخضع القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية السعودية حيث تقوم بعدد من المهام منها مراقبة الأوضاع البيئية ورصد المخالفات التي تخص الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية في الغابات والمحميات الطبعية على مستوى المملكة العربية السعودية .

سلم رواتب الأمن البيئي

هناك تفاوت كبير في سلم رواتب قوات الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية وذلك وفقا للدرجة الوظيفية لكل شخص بها والرتبة يشغلها الفرد العسكري في هذا القوات وقد جاءت الرواتب وفقا للسلم المخصص لهم وذلك على النحو الموضح بالأسفل :-

رواتب الجنود والأفراد في الأمن البيئي 2022

يصل راتب الجندي في الأمن البيئي من 3220 ريال سعودي حتى 5040 ريال سعودي بينما الجندي الأول من 3395 حتى 5425 بينما العريف ووكيل الرقيب يصل روايتها من 3765 حتى 7395 ريال سعودي بينما تصل رواتب القريب ورئيس الرقباء حتى 12255 ريال سعودي ويمكنكم الاطلاع تفصيلا على الروابط وفقا للدرجات من الدرجة الأولى حتى الدرجة الخامسة عشر من خلال الصورة المرفقة بالأعلى

رواتب الضباط في الأمن البيئي 2022

تبدأ رواتب الملازم في قوات الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية من 7590 ريال سعودي وتصل حتى 12910 ريال سعودي وذلك وفقا للدرجة الخاصة به بينما تصل رواتب الملازم أول والنقيب حتى 15690 ريال سعودي بينما الرائد تبدأ رواتبهم من 13515 ريال – إلى 17225 ريال سعودي بينما يبدأ راتب المقدم من 14645 ريال حتى 20755 ريال سعودي وتصل رواتب العميد والعقيد من 16550 ريال سعودي حتى 25955 ألف ريال سعودي ويتراوح راتب اللواء من 21390 ريال حتى 28690 ريال سعودي .

بدلات الأمن البيئي 2022

يتلقى قوات الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية البدلات بمن فيهم الجنود والضباط وذلك بناءً على المهام التي يؤدونها. تختلف هذه البدلات حسب عدد من المعايير هي كما يلي:

بدل المخاطر والإعاشة من 500 إلى 600 ريال سعودي

بدل نقل ومكافاة عمل إضافية من 500 إلى 800 ريال سعودي

بدل مكافحة إرهاب 940 ريال سعودي وبدل غلاء معيشة 1000 ريال سعودي

بدل الانتقالات 435 ريال سعودي

شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي

وهناك بعض الشروط لكل شخص يرغب في الانتساب والعمل في قوات الأمن البيئي حيث يتم الإعلان عن طلب وظائف مختلفة ولكن يجب عليهم أن يتم الإعلان عنها وهي على النحو التالي :-

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين الأصل والمنشأ

يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يتم تقديم معادلة للشخص الحاصل على شهادة خارج البلاد

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن يكون لم يسبقه له الإدانة في جريمة تخص الشرف

أن لا يكون متزوج من فتاة أجنبية

أن لا يكون قد سبق له الفصل من معهد وكلية عسكرية

كم راتب وكيل رقيب الأمن البيئي 1443

وبالحديث عن راتب وكيل رقيب الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية يصل هذا الراتب إلى 9000 ريال سعودي بابدلات حيث إن الراتب الأساسي يبدأ من 4455 ريال سعودي ومن الجدير بالإشارة أنه من أجل العمل كوكيل رقيب في الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية يجب عليك أن تكون من الحاصلين على البكالوريس في تخصصك على أقل تقدير وذلك وفقا لما صرحت به وزارة الداخلية السعودية.

أرقام التواصل مع قوات الأمن البيئي السعودي

قامت قوات الأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية بتحديد أرقام من أجل التواصل مع الجمهور وذلك من أجل خدمات رفع البلاغات الخاصة بالمخالفات والاعتداء على الحياة الفطرية بالمملكة وكذلك للإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالجهاز وتلك الأرقام على الشكل التالي :-