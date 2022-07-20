تتبع شحنة البريد السعودي سبل برقم الجوال 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تتبع شحنة البريد السعودي برقم الجوال على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات التي يقدمها البريد السعودي للمواطنين بطريقة إلكترونية ضمن خدمات أخرى كثيرة في إطار حرص الحكومة السعودية على الإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية، فالآن أصبح من السهل على المواطن الإستعلام عن شحنة سبل الخاصة به عن طريق الجوال، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كل الخطوات اللازمة لتتبع شحنة البريد السعودي سبل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تتبع شحنة أرامكس برقم الجوال، فإلى نص المقال.

تتبع شحنة البريد السعودي برقم الجوال

حرص البريد السعودي منذ إنطلاقه على التواصل الفعال مع المواطنين ولهذا فقد أتاح الموقع الرسمي لسبل إمكانية تتبع الشحنات البريدية بإستخدام رقم الجوال من خلال اتباع عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليك فتح التطبيق الرسمي للبريد السعودي على جوالك.

ثانياً سجل دخولك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على خدمة تقفي الأثر.

رابعاً ادخل الآن رقم الشحنة الخاصة بك ثم اضغط على تتبع.

خامساً ستظهر لك كافة التفاصيل والبيانات عن شحنتك ومكانها.

وهكذا تكون تمكنت من معرفة مكان الشحنة الخاصة بك وموعد وصولها لك إلكتررونياً في عدة دقائق

تتبع شحنة سبل أون لاين

يسألنا الكثير من زوارنا في المملكة العربية السعودية عن كيفية تتبع الشحنات البريدية إلكترونياً، ونوضح لكم الآن طريقة تتبع شحنة سبل أون لاين، فقط قم بإتباع كافة الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي سبل على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالبحث عن خدمة تقفي الأثر وانقر عليها.

ثالثاً الآن قم بإدخال رقم الشحنة البريدية الخاصة بك.

رابعاً انتظر عدة ثوان حتى تظهر لك كافة البيانات والتفاصيل عن شحنتك.

وفي نهاية مقالنا اليوم نود ونرجو أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وفي حالة ما إذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بأسئلتكم وسنقوم بالرد عليها فوراً