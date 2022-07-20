نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب التأهيل 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 هنا عداد راتب التأهيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول راتب التأهيل 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 راتب شهر ذو الحجة، أصبح محل بحث كبير من قبل مستحقي دعم التأهيل الشامل الجديد، وذلك مع اقتراب موعد صرف راتب التأهيل الجديد، وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الدعم المخصص للفئات الأكثر احتياجاً في المواعيد المحددة سابقاً، وتهتم المملكة العربية السعودية بالغ الاهتمام بدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم في الموعد المحدد، لذلك قامت بتثبيت موعد صرف راتب التأهيل في كل شهر حتى يكون معلوم للجميع، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز متى ينزل راتب التأهيل لهذا الشهر يوليو، وشروط الحصول على دعم الإعانة المالية “راتب التأهيل” ورابط الاستعلام عن الدعم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل 1443

رواتب السعودية يتم تحديدها وتثبيت الموعد الخاص بكل راتب حتى يكون الموعد معلوم للجميع. ولا يتم تغيير أو تعديل موعد الراتب إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة. وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد صرف رواتب التأهيل ليكون في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي.

متى ينزل راتب التأهيل لهذا الشهر يوليو 2022

يزداد البحث بشكل كبير مع اقتراب موعد صرف راتب التأهيل لهذا الشهر ذو الحجة. وكما ذكرنا لكم من قبل فإنه قد تم تثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي. وعليه فإن موعد نزول راتب التأهيل الجديد لشهر يوليو 2022 هو يوم الثلاثاء 27\12\1443 الموافق 26\07\2022.

عداد نزول راتب التأهيل لشهر ذو الحجة 1443 راتب التأهيل الجديد

شروط الحصول على دعم التأهيل

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من القبائل النازحة ولديه هوية وطنية سارية. يشترط أن يكون المستفيد مسجل ضمن مستحقي الدعم لدى الوزارة وتم تقييم الإعاقة. يجب أن تكون الإعاقة ضمن الإعاقات المستحقة للدعم. كما يجب ألا يزيد دخل المستفيد الشهري عن 4000 ريال سعودي. يجب ألا تتجاوز مدة الإقامة في المرافق الصحية أو التأهيلية مدة لا تتجاوز 6 أشهر خلال العام. يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. ألا يكون مقيم داخل أحد مراكز الإيواء والرعاية. يشترط ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 عام.

رابط الاستعلام عن راتب التأهيل hrsd.gov.sa

يتم الاستعلام عن دعم التأهيل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رابط hrsd.gov.sa. عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق الظاهر على الشاشة. وإدخال رقم المستفيد بصيغة صحيحة في الخانة المخصصة لذلك.