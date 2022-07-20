خطوات التسجيل في الدعم السكني و بطاقات الدعم السكني للمستفيدين

الحكومة السعودية أوضحت على أن الهدف تسهيل وتبسيط الأمور على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين والتخفيف عليهم، وهذا لكي يتم امتلاك مساكن مناسبة لاحتياجاتهم، والإمكانيات المادية الخاصة بالمستفيد، ولذلك الحكومة السعودية أكدت عن باقات حضور نائب وزير البلدية، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض جميع بطاقات الدعم السكني المقدم للمستفيدين الجدد، حيث أن نقوم بتوضيح طريقة التسجيل داخل الدعم السكني للمستفيدين والمستفيدات من خلال الخطوات اللازمة الموضحة لسيادتكم من خلال موقعنا المتميز.

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن توفير إمكانية امتلاك سكن يتناسب جميع فئات المواطنين السعوديين المستفيدين حسب حالتهم المادية، ولذلك الإيضاح عن باقات الاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها للدعم السكني في الأيام الماضية، وأضاف إلى ذلك أن برنامج سكني يقدم للمستفيدين والمستفيدات حوالي 100 ألف ريال سعودي، حيث أن هذا المبلغ غير مسترد ولذلك تم التأكد على أن سوف يكون متوازن مع القرض العقاري المدعوم السعودي المقدم من قبل الجهة التمويلية.

وقد أشار إلى ذلك أن الباقات أهم للمواطنين السعوديين المستفيدين من خلال وزارة الشؤون البلدية ومعها صندوق التنمية العقاري السعودي، وأضاف إلى ذلك أن هذه الباقات تقوم بمساعدة المستفيدين في الإيجاد لكافة الحلول التمويلية المقدمة بشكل مميز، حيث أن هذه الباقات تقوم بمعاينة للسكن أو قطعة أرض، وهذا سوف يتم الحصول عليه من العروض التمويلية الموجودة المميزة.

بطاقات الدعم السكني للمستفيدين:

الإعلان عن باقة منتج أرض والقروض. الإيضاح عن الدعم المقدم. تقديم باقة تجديد المسكن . باقة وحدات جاهزة. باقة بناء ذاتي. باقة للإيجار. دعم عيني. باقة الأثاث.

كيفية التسجيل داخل الدعم السكني :

يجب على المتقدم الدخول على منصة سكني الإلكترونية. ثم النقر على أيقونة التسجيل بمنصة سكني. ثم بعد ذلك إدخال تاريخ الميلاد. يجب على المتقدم قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها. يجب استلام كلمة المرور الخاص بالمتقدم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

وقد أشار برنامج سكني عن طرح حوالي 2670 قطعة أرض مجانية للمستفيدين والمستفيدات المستحقين وهذا ضمن المخططات السكنية التي أوضحت عنها البوابة الإلكترونية، وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذه الأراضي المجانية وهذا من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني، حيث أن يجب على المستفيد اختيار المخطط والأرض المناسبة للمستفيد للحجز، وأضاف إلى ذلك أن هذا سوف يتم استحداثه حلول إلكترونية لكي يتم تسهيل الأمور على المستفيدين رحلة إيجاد المسكن الملائم لهم.