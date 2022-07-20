نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على المدرسة 2022.. وزارة التعليم تعلن توقيت بداية العام الدراسي 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي علي الدراسة يبحث الكثير من الطلاب بشكل يومي عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 1444 ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالسعودية وعن توقيت بداية العام الدراسي الجديد، وأيضا نوفر لكم موعد نهاية العام الدراسي 1444 وعدد الأسابيع التي سوف يدرها الطالب في هذا العام.

كم باقي على المدرسه 1444

اوشك العام الدراسي الجديد 1444 علي البدء لذلك يهتم الطلاب بمعرفة موعد بداية المدرسة بشكل تفصيلي للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكالمعتاد فان العام الدراسي الجديد يبدأ مباشرة بعد نهاية إجازة فصل الصيف ومن الأنظمة التي سوف توفرها وزارة التعليم السعودية في هذا العام هو نظام الدراسية المقسمة علي ثلاث فصول دراسية بعدما وجدت ان هذا النظام حقق نجاح جيد وكبير في دراسة عام 1443.

تقوم وزارة التعليم السعودية بتطبيق نظام الثلاث فصول بهدف تخفيف العبء الدراسي علي الطالب ويستطيع تقسيم العام الي 3 فصول وبالتالي سوف تعطية فرصة أفضل للتفوق والمذاكرة بشكل افضل وان يستطيع التفوق في دراسته ووفقا للتقويم الدراسي أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444 سوف يبدا في يوم 1 من الشهر الهجري الثاني لعام 1444 الموافق يوم 28 من الشهر الميلادي الثامن لعام 2022.

موعد نهاية العام الدراسي 1444

بعد ان وضحنا لكم موعد بداية المدرسة 1444 فإن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من السنة الجديدة سيكون في يوم 22 من شعر 6 لعام 2023 أي الموافق ال 4 من شهر 12 لعام 1444، وبالتالي فان عدد الأسابيع التي سوف يدرسها الطالب طوال العام الدراسي والتي ستكون مقسمة علي الـ 3 فصول الدراسية هي 39 أسبوع وبالتالي فان كل فصل سيكون مقسم الي 13 أسبوع دراسي.

وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية المقال ووفرنا لكم بشكل تفصيلي كم باقي على المدرسة 2022 والمواعيد الرسمية التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية وأيضا موعد انتهاء الدراسة لجميع الفصول الدراسية، ويمكنك الاطلاع علي الصورة التالية والتي تحتوي علي التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل والتي نشرته وزارة التعليم في السعودية.