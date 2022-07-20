الاستعلام عن نتائج الطلاب في منصة مدرستي وآلية الاستعلام عن نتائج الطلاب في تطبيق توكلنا

الاستعلام عن نتائج الطلاب في منصة مدرستي، يترقب أولياء الأمور في الفترة الحالية اعلان وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأخير والثالث لهذا العام، وكان هذا النظام مستحدث بعد أن تم تطبيقه فور بدء انتشار وباء كورونا، وأنه من المقرر الإعلان عنها بعدة طرق على مجموعة من المنصات التي تستهدف خدمة المواطنين، ومن خلال المقال التالي نستعرض خطوات الاستعلام من خلال منصة مدرستي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في منصة مدرستي

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال منصة مدرستي التابعة لنظام نور التعليمي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مدرستي التعليمية https://schools.madrasati.sa/.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

النقر على إشعارات الفصل الدراسي الثالث.

الضغط على ملفات PDF.

تحميل الملف الخاص بالنتيجة.

يمكن اختيار طباعة تفاصيل النتيجة.

منصة مدرستي الإلكترونية

هي إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية والتي من خلالها تقوم بالإعلان عن كافة الأخبار المدرسية ومواعيد بدء الفصول الدراسية والاجازات، وقد تم إطلاقها ابان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ليكون ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي الساعات الماضية زاد الإقبال على محركات البحث من أجل التسجيل على المنصة للاطلاع على نتائج ابنائهم الطلاب المنتسبين في المراحل الدراسية المختلفة.

مع توافر إمكانية طباعة الشهادة الالكترونية عبر المنصة من أجل تقديم في مختلف الجهات الحكومية بدل من التوجه الى مبنى المدرسة وطلب الشهادة الورقية.

آلية الاستعلام عن نتائج الطلاب في تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات التي تستهدف تسهيل الأمور على المواطنين، حيث عملت وزارة التعليم ان وضع النتائج على اكثر من منصة من اجل من اجل تخفيف الضغط عن موقع الوزارة وتمكين الجميع من الاستعلام، ويمكن ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي: