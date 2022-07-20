استعلام نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية e-services.qiyas رابط تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نوفر رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي الورقي الفترتين الأولى والثانية 2022 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، حيث تم الإعلان من جانب مركز قياس عن إشعار المختبرين برسائل نصية تحتوي على نتيجة اختبار التحصيلي في اليوم الأول، ثم يتاح الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني عبر موقع نظام التسجيل الإلكتروني في اليوم التالي، ولكن قد لا تصل الرسالة النصية للمختبر، فيحتاج إلى الاستعلام عن عنها عن بوابة قياس النتائج، لذلك قمنا بتوفير رابط قياس النتائج لاستخراج نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1443 من خلال المقال.

استعلام نتائج قياس تحصيلي 1443

أعلن مركز قياس من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي الورقية الفترتين الأولى والثانية في نهاية الأسبوع الجاري، وقد أوضح المركز موعد نتائج التحصيلي للرد على استفسارات المستفيدين فيما يتعلق بـ متى إعلان نتائج التحصيل الدراسي 1443، كما كشف عن آلية الاستعلام عن النتائج كما هو بالتالي:

إرسال نتائج التحصيلي برسالة نصية SMS على الجوالات المسجلة في النظام (يوم الأربعاء بتاريخ 20 يوليو 2022 الموافق لتاريخ 21 ذي الحجة 1443هـ).

إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس التحصيل الدراسي عبر نظام التسجيل الإلكتروني “موقع قياس الخدمات الإلكترونية” في اليوم التالي (الخميس بتاريخ 21 يوليو 2022م الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1443هـ).

وقد تم التأكيد من جانب مركز قياس على أنه بعد الانتهاء من اختبارات التحصيل الدراسي يتم تصحيح إجابات الطلاب بواسطة المصحح الآلي، وتستغرق عملية تصحيح الإجابات وتحليلها وتدقيقها ما يقارب ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الاختبار، ومن ثم يتم إعلان نتائج التحصيلي مباشرةً عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الذي يمكن التوجه إليه من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي (e-services.qiyas.sa).

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

إعلان نتائج التحصيلي 1443

ترسل نتائج اختبار التحصيلي الفترتين الأولى والثانية لجميع الطلاب اليوم الأربعاء للتعرف على درجة الاختبار، وأكد المركز على أنه ليس بهذا الاختبار نجاحاً أو رسوباً، وإنما هي درجة يحصل عليها الطلب المختبر يكون الحد الأقصى لها مائة درجة، ويكون لهذه الدرجة وزنها عند الجهة الحكومية المتقدم إليها المختبر.