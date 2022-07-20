استخراج نتائج التحصيلي 1443 Qiyas الفترة الثانية هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

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عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج التحصيلي 1443 الفترة الثانية التي قام بأداءها طلاب الثانوية العامة السعودية يوم الخميس 16 يونيو 2022 الموافق 17 ذي القعدة 1443وانتهت يوم الإثنين 20 يونيو 2022 الموافق 21 ذي القعدة 1443، وهي نتائج القدرات العامة الورقية التي تتم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني قياس Qiyas، لمساعدة الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل من خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي للالتحاق بالكليات والجامعات المناسبة، وقد أعنت الهيئة أن موعد ظهور نتائج قياس الفترة الثانية 1443 وفق ما أعلنته هيئة تقويم التعليم قياس عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر أن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية موعده أول شهر يوليو 2022.

رابط استخراج نتائج التحصيلي 1443 Qiyas الفترة الثانية هيئة تقويم التعليم السعودية

إضافة لما سبق فإن رابط استخراج اختبارات التحصيلي الدراسي الورقي لطلاب الثانوي العام 1443 يتم من خلال رابط المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت .

. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول .

. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

أيضًا ثم بالضغط على أيقونة اختبار التحصيل .

. يلي ذلك النقر على على أيقونة الاستعلام في صفحة بيانات الاختبار.

في صفحة بيانات الاختبار. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة تفاصيل النتيجة.

ماهي اختبارات التحصيلي الورقي GAT هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فان اختبارات التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

أهداف اختبارات التحصيلي الورقي GAT هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فان اختبارات التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

قياس الخدمات الإلكترونية المحتوى الإرشادي لهيئة تقويم التعليم

في الختام حثت هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع الطلاب والطالبات بالمملكة بالاطلاع على المحتوى الإرشادي والتعريفي الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يهدف لرفع الاستعداد النفسي والمعرفي للطلاب في أداء الاختبار، كذلك للاستفادة من القنوات الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة على المنصة الإلكترونية، كتطبيق الهيئة المتاح على جوجل وأبل، وحساب الخدمة المتوفر على تويتر Eteccare، كذلك للرد على جميع الأسئلة والاستفسارت.

” في النهاية تم الإعلان من قبل المركز الوطني قياس عن ظهور نتائج التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 عبر رسائل نصية للطلاب والطالبات ويوم الخميس سيتاح الاطلاع على النتائج من خلال نظام التسجيل في الاختبارات وذلك عبر الصفحة الرسمية لها وفق الإعلان”