نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة 1444 بالجامعات السعودية والكليات التقنية مجلس الشورى

نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة سيعاد النظر في تطبيقه على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاتخاذ قرار نهائي بشأنه ورفعه لخادم الحرمين الشريفين، بمشيئة الله اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذي الحجة 1443 بعد الجلسة 49 المنعقدة بمجلس الشورى السعودي، فقد أبدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس من قبل توصياتها لوزارة التعليم السعودي والتي شددت فيها على إعادة النظر مرة أخرى بنظام الفصول الثلاثة بالجامعات السعودية والكليات التقنية، بما يتناسب ومجال التعليم العالي ويحافظ على استقلالية نظام الجامعات السعودية وتوفير بيئة تعليم تحفيزية للطلاب تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين وتعمل على استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.

توصيات مجلس الشورى بخصوص نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة بالجامعات السعودية 1444

إضافة لما سبق فقد أبدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي العديد من التوصيات بشأن التعليم والتي سيتم التصويت عليها اليوم بالجلسة 49 نذكر منها التالي:

أولًا نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة ومدى تناسب تطبيقه على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتناسب ورؤية المملكة 2030 وهي الوصول بالقطاع التعليمي للنظام العالمي.

ومدى تناسب تطبيقه على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتناسب ورؤية المملكة 2030 وهي الوصول بالقطاع التعليمي للنظام العالمي. كذلك توصية بشأن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مراحل التعليم العام، بما يدعم تطوير منظومة التعليم ، أو اتخاذ قرار بالعودة إلى النظام النصفي مرة أخرى مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.

أيضًا توصية بشأن تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة السعودية، بما يتناسب مع التكاليف المالية المخصصة لمجال التعليم الثانوي.

كما أوصت اللجنة بالتسريع في إجراءات الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني وهو التعليم عن بعد أوفي التعليم المدمج، مقارنة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.

كذلك أوصت اللجنة بدعم وزارة التعليم السعودية ورفع المخصصات المالية لاستغلالها في تحسين التشغيل والصيانة والنظافة في الجامعات ومدارس التعليم العام بما يحافظ على بيئة تعليمية تحفيزية.

أسباب طرح التصويت على نظام الفصول الثلاثة ومقارنتها بالنظام التعليمي العالمي

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم طرح التوصيات في الجلسة 47 التي تم انعقادها برئاسة الدكتور مشعل السلمي في 30 ذو القعدة 1443 الماضي وقد أوضح الدكتور صالح الشمراني أسباب توصيات اللجنة بإعادة النظر في النظام الثلثي ونذكرها كالتالي:

أولًا بالنسبة للنظام العالمي المعمول به في معظم دول العالم هو النظام النصفي وقليل يطبق النظام الربعي، ونادرًا ما يتم تطبيق نظام الفصول الثلاثة بالمدارس والجامعات.

المعمول به في معظم دول العالم هو النظام النصفي وقليل يطبق النظام الربعي، ونادرًا ما يتم تطبيق نظام الفصول الثلاثة بالمدارس والجامعات. كذلك بسبب المؤشرات التي تؤكد على تأثير نظام الفصول الثلاثة سلبًا على المنظومة التعليمية فهو نظام مرهق للطلاب والمعلمين من حيث الفصل الصيفي والتدريب الصيفي للتخصصات التطبيقية والاجازات.

أيضًا بخصوص كثرة الإجازات والإجازات المطولة التي تؤدي إلى حالة من الارتباك بالعملية التعليمية والأفضل من ذلك أن يتم ضم الإجازات المطولة مع الإجازات النصفية أو البينية أو الإجازة الصيفية.

كما راعت اللجنة التوصية بخصوص المسارات والعودة مرة أخرى لتطبيق المسار العام على المرحلة الثانوية فهو النظام العالمي، والذي يتفادى صدمة الطالب حال عدم قبوله في تخصص معين بالجامعة لعدم انظباق الشروط المحددة على التخصص بالجامعات.

كذلك توصية مهمة بتقوية شبكة الإنترنت في القرى والهجر البعيدة والتي يعاني فيها الطلاب والطالبات أثناء العام الدراسي ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

أيضًا توصية بشأن توفير مقاعد دراسية دون تكدس لطلاب الإحياء المزالة والأحياء الجديدة لتوفير بيئة تعليمة صحية.

نظام الفصول الثلاثة تجربة جديدة ومصير نظام العام الدراسي الجديد للجامعات 1444

في الختام أوضح الدكتور هادي اليامي أن تجربة الفصل الثلثي تجربة جديدة في المنظومة التعليمية كان يجب دراستها بشمولية حتى من حيث المناخ فالفصل الأخير من العام الدراسي من أكثر أيام العام حرارة وغبار وأجواء المملكة المتقلبة في هذا الفصل من العام بالتأكيد له تأثير سلبي على الطلبة والطالبات في التعليم العام السعودي بشكل عام.