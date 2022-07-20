نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية وكليات الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعات السعودية الالكترونية تعتبر رسوم الجامعة السعودية الالكترونية من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الناس حيث تعد الجامعة السعودية الإلكترونية من أحد المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية فهي تمنح الشهادات البكالوريوس والتعليم العالي، كما أنها تنظم دورات التعليم بالشكل المستمر وسوف نعرض خلال هذا المقال عن رسوم الجامعه الالكترونيه وكيفية الاشتراك بها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

الجامعة السعودية الإلكترونية

تم تأسيسها من خلال أمر ملكي الصادر بتاريخ 10 من شهر رمضان 1432 هجريا وهي أحد أهم المؤسسات التعليمية التي تتبع المجلس الأعلى للتعليم العالي في السعودية حيث تهتم بتقديم كافة الخدمات التعليمية وجميع خدمات التعلم مدى الحياة بالاضافة الى انها تعتمد شهادات البكالوريوس وشهادات الدراسات العليا المختلفة وتقدم الدورات المتنوعة في التعليم المستمر لكافة الطلاب.

كليات الجامعة السعودية الإلكترونية

هناك الرابط الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية والتي تحتوي وتضم الجامعة بأربع كليات من خلالهم يقدم البرامج المعتمدة من الإدارة والتي تمنع شهاده بكالوريوس ومن هذه الكليات ما يلي

كلية العلوم الإدارية والمالية

كلية العلوم الصحية

كلية الحوسبه والمعلوماتية

كلية العلوم والدراسات النظرية

كم رسوم الجامعة السعودية الالكترونية

تعد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية فإن الجامعة تقدم برنامج الدبلوم وبرنامج الدكتوراه في الوقت الحالي والتي تمنح شهادات البكالوريوس وشهادات الماجستير والعديد من التخصصات المتنوعة الاخرى، لذلك أنصح جميع الطلاب الذين يرغبون في الدراسة التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على كافة البرامج التي تقدمها وتحديد ما يناسبهم، فإن الرسوم الجامعه السعودية يتم حسابها اعتمادا على سعر الساعة الدراسية والتي تبلغ 265 ريال سعودي وتقيس بالساعة الدراسية على عدد الساعات في الأسبوع فمثلا يبلغ عدد الاسابيع في الفصل التحضيري 13 اسبوع فان رسوم الجامعة الإلكترونية بكالوريوس تكون للفصل التحضيري 13 في 265 ما يعادل 3445 ريال سعودي.

كم رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية ماجستير

الجامعة السعودية الالكترونية تقدم عدد من برامج الماجستير وهي تختلف في تسديد الرسوم باختلاف البرامج التي تقدمها وعدد الساعات الخاصة بالبرنامج حيث أن العديد من برامج الماجستير في الجامعة تحتاج إلى برامج تمهيدية ويتم اضافة الرسوم الأساسية إلى المصروفات الأخرى حيث ان أسعار برامج شهادة الماجستير تبدأ من 1800 ريال سعودي إلى 350 ريال سعودي للساعة الدراسية.