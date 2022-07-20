نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الزيارة العائلية في السعودية 2022 لأول مرة وشروط الحصول على تأشيرة والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الزيارة العائلية في السعودية 2022 لأول مرة، وشروط الحصول على تأشيرة، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية والمقيمين، يرغب عدد كبير من الأشخاص بزيارة أحد أقاربهم وقضاة وقت معهم في المملكة أو لأداء فريضة الحج او العمرة، لذلك سمحت وزارة الخارجية للمواطنين بالحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، ويختلف قيمة الرسوم باختلاف المدة التي يقضيها العائلة، كما أن هناك بعض الشروط التي لابد من مراجعتها قبل التقديم لقبول طلب الحصول على تأشيرة سنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية.

كم رسوم الزيارة العائلية في السعودية 2022

رسوم الزيارة العائلية إلي المملكة العربية السعودية تختلف قيمها من عام إلى عام، وتحرص الحكومة السعودية على تطوير المملكة في ظل الرؤية المستقبلية التي وضعتها لعام 2030 ولذلك يتم وضحت وزارة الخارجية قيمة رسوم الزيارة العائلية وهي:

قيمة رسوم الزيارة العائلية لأول مرة إلى السعودية لمدة 6 أشهر 3000 ريال سعودي لكل تأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عام يبلغ قيمتها 5000 ريال سعودي.

قيمة رسوم الزيارة العائلية لمدة 14 يوم او 30 يوم أو 3 أشهر يبلغ قيمتها 300 ريال سعودي.

أما رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين يبلغ قيمتها 6000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية 2022

عند استخراج تأشيرة الزيارة العائلية لابد من تقديم بعض المستندات والأوراق وهي:

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

صورة خطاب الإقامة الخاصة بالمتقدم.

بيان بأسماء الأشخاص القادمين إلى الزيارة العائلية.

صورة من جواز السفر الوالدين و المتقدم.

خطاب معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

صورة من شهادة الميلاد الأبناء.

تقديم صورة من عقد الزواج إذا كان متزوج.

صورة شهادة التخرج للمتقدم ويشترط أن تكون مختومة في وزارة الخارجية السعودية.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية 2022

لابد من مراجعة شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وهي:

يشترط أن تكون إقامة المتقدم على استخراج تأشيرة الزيارة العائلية أن تكون سارية وتمد لمدة 6 أشهر على الأقل.

لابد من تحديد مدة تأشيرة الزيارة بداية من 14 يوم حتى 3 أشهر.

يشترط أن تكون التأشيرة من الدرجة الأولى ( الأب، الأم، الأخت، الزوجة، الزوجة، الأبناء).

تسديد كافة رسوم استخراج تأشيرة الزيارة العائلية.

التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

الفئات المسموح لهم بزيارة العائلة 2022

يتم السماح بدرجة الأولى من القرابة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وهي ( الأب، الأم، الأبن، الزوجة، الأخ، الأخت).