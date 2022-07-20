نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول في نظام الضمان الاجتماعي من منصة نفاذ الوطني وموعد صرف الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نفاذ الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تلقي ملايين الطلبات من العديد من المواطنين خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب العالمية الروسية الاوكرانية، وذلك من أجل الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من المواطنيين السعوديين، وحتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة كريمة لهم بشكل أفضل، والان تابعو معنا السطور القادمة للتعرف على التفاصيل.

نفاذ الضمان الاجتماعي المطور

عند إقرار حكومة المملكة عن إطلاق مبادرة هدفها دعم المواطنين السعوديين في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم والمساواة بين المواطنين بسد احتياجاتهم الأساسية، وكانت قد أعلنت عن موعد فتح باب التسجيل والتقديم وذلك يتم بشكل الكتروني من خلال منصة نفاذ الوطني، وهي من أفضل وأسهل الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

خطوات تسجيل الدخول في نظام الضمان الاجتماعي من منصة نفاذ الوطني

خطوات بسيطة يتم من خلالها التسجيل في الضمان الاجتماعي وهي كلاتي:

في البداية يتم الدخول إلى منصة نفاذ الوطني من خلال الرابط الخاص بها وهو https://sso.hrsd.gov.sa/login.

ثم يتم اختيار الدخول الى نفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك يتم اتباع الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت منصة الضمان الاجتماعي المطور مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل استحقاق الدعم المقدم من طرفهم على أن تكون تلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

ألا يقل عمره عن الثمانية عشر عام.

أن يكون دخل رب الاسرة ليس اعلى من 3000 ريال.

اقامة المستفيد في المملكة دائما وألا يكون قد سافر في الثلاث أشهر الأخيرة.

أن لا يكون مسجل في أحد برامج الدعم الاخرى.

ألا يكون مقيد ويعيش في أحد مراكز الإيواء الخاصة أو الحكومية.

المطلقات والأرامل لهم الحق في التسجيل.

زواج السعوديين والسعوديات وأبنائهم حاملي الجنسيات السعودية.

مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة الموارد البشرية بيان رسمي بشأن أمر إيداع مبالغ الدعم الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور وفي ذلك التقرير أكدت على أن يتم أرسال رسالة نصية إلى هاتف جوال المستفيدين بوصول مبالغ الدعم الى حساباتهم المصرفية، ومن المقرر أن تكون مواعيد الصرف مطلع كل شهر ميلادي أن يتم التنفيذ منذ اليوم الأول من الشهر واحد أقصى اليوم الخامس، ويستثنى من ذلك العطل الرسمية التي تعلن عنها الحكومة والتي يمكن أن يتم تأجيله يوم او اثنين حسب العطله.