نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية.. المرور السعودي يجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالمخالفات في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، كافة الإجراءات المتعلقة بمخالفات السير، موضحه كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، وطريقة سداد الغرامات المالية، وشددت الإدارة على كافة المواطنين ومقيمي السعودية، بالالتزام بالقوانين المرورية، وعدم القيام بأحد المخالفات التي تعرض الفرد إلى غرامات مالية كبيرة أو عقوبات قانونية تصل إلى السجن، ونشرت الإدارة جدول المخالفات المرورية في السعودية، والذي تضمن كافة المخالفات المرورية ونوع العقوبة، والتي تصل في بعض الحالات إلى 10 ألاف ريال سعودي والسجن.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

نشرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وأكدت الإدارة بأن الخدمة متاحه لمواطني المملكة العربية والمقيمين بها، وأنه يمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. النقر على الأمر الاستعلامات الإلكترونية. حدد الخيار المرور. النقر على استعلام المخالفات المرورية. كتابة رقم اللوحة. كتابة الرقم التأكيدي الموجود في أسفل الصفحة. النقر على الأمر استعلام المرور. حدد الخيار المخالفات المرورية. تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بأنه يمكن لمواطني المملكة والمقيمين بها، الاستعلام عن المخالفات المرورية في حالة وجودها، باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، عبر الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وتنفيذ الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. كتابة رقم العضوية الخاص بقائد المركبة. كتابة الرمز الخاص بقائد المركبة في المكان المخصص له. النقر على الأمر عرض. تظهر لك نافذة جديدة تحتوي على الكثير من الخانات المراد ملئها. كتابة كافة البيانات المطلوبة. يتم عرض قائمة بكافة المخالفات المرورية في حالة وجودها، وتوضح القائمة المخالفات المرورية بالزمان والمكان والقيمة المالية المراد سدادها.

خطوات سداد المخالفات المرورية في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن لمواطني المملكة سداد قيمة المخالفات المرورية بأكثر من طريقة، وأنه يمكن للمواطن سداد الرسوم عبر اتباع الخطوات الآتية: