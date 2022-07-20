نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تمديد تأشيرة السعودية برقم الجواز وطريقة تمديد صلاحية التأشيرة إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تمديد تأشيرة السعودية برقم الجواز من أبرز الأمور التي يتم البحث عنها من جانب الكثير من الناس، وذلك الأمر جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة الخارجية السعودية بأنها وفرت خدمة إلكترونية تتيح للجميع معرفة كل المعلومات عن التأشيرة الخاصة بهم بشكل بسيط وسريع.

الاستعلام عن تمديد تأشيرة السعودية برقم الجواز

يتمكن المتقدم من معرفة كافة البيانات الخاصة بتأشيرته السعودية، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم أولًا بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على خانة أبشر أفراد الظاهرة مباشرة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله لاسمه ورقم هويته الوطنية ورقم المرور.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، ومن بعدها يختار قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم يضغط على خدمة الاستعلامات عن تأشيرة، ومنها يقوم بإدخال عددًا من البيانات الشخصية.

ثم يضغط على خدمة الاستعلامات عن تأشيرة، ومنها يقوم بإدخال عددًا من البيانات الشخصية. ومن بعد الذهاب على أيقونة استعلام، فسيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بتأشيرته، ومن الممكن أن يقوم بطابعتها من خلال النقر على أيقونة طباعة المتواجدة أعلى النافذة.

طريقة تمديد صلاحية التأشيرة إلكترونيًا

تتم عملية التمديد بشكل صحيح من خلال اتباع عددًا من الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة الخاصة بالأفراد والتي ستظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة خدمة تجديد التأشيرة.

وهنا تأتي خطوة اختيار أيقونة تمديد الزيارات الشخصية، وبعدها سيتمكن المتقدم من الدخول إلى خدمة تمديد التأشيرات.

ومن ثم يقوم بإدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة، فيجب إدخال رقم هويته ورقم تأشيرته بالشكل الصحيح.

ومن بعدها يقوم بتسجيل طلب التمديد على الصفحة، وبناء على ذلك تتم عملية التمديد بالصورة الصحيحة.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بتقديم القدر الكافي من المعلومات التي تخص طريق الاستعلام عن تمديد تأشيرة السعودية برقم الجواز، ومن الواضح أن تلك الخدمة الإلكترونية قد أزالت الكثير من الصعوبات على الجميع، فكل ما علينا فعله، هو الالتزام بكافة التفاصيل التي عرضناها في السابق.