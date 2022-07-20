نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معيار القيمة.. اسعار الذهب اليوم في السعودية في المحلات لمختلف العيارات اليوم الأربعاء 20-7-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت تعاملات البورصة اليوم تغيرات عديدة مما أثر في اسعار الذهب اليوم في السعودية، ليشهد جرام الذهب تراجعًا طفيفًا خلال ختام التعاملات داخل المملكة العربية السعودية اليوم وأيضًا بعض دول الخليج، وسوف نعرض في مضمون مقالنا اليوم مستجدات اسعار الذهب في السعودية لكافة أنواع الذهب في المملكة لكلًا من حركة بيع الذهب والشراء وفقًا للمنصات العالمية الراصدة لتعاملات الذهب على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت ختام تعاملات اليوم من البيع والشراء لمعدن الذهب بجميع عياراته هبوط في أسعار الذهب اليوم، ليستقر أسعار الذهب في السعودية اليوم في نهاية اليوم على الآتي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 قيراط

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بالريال السعودي بمبلغ 205.93 للجرام الواحد وهو ما يعادل 54.91 دولار أمريكي، بينما وصل في ختام التعاملات السابقة سعر الجرام حوالي 206.89 ريال سعودي، وجدير بالذكر أنه أكثر الأنواع تداولًا بين العيارات الأخرى.

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط

شهد سعر الذهب في السعودية هبوطًا بسيطًا في سعر عيار 21 خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الجرام اليوم في السعودية بالريال ما بين 180.77 ريال سعودي، واستقر في سعر الذهب في السعودية اليوم السابق على سعر 181.03 ريال سعودي.

وأيضا الذهب فى السعودية عيار 18 قيراط

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ما يعادل 154.44 ريال سعودي، وبالتالي يتضح انخفاض اسعار الذهب في السعودية اليوم مقارنةً بأخر تعاملات كان يتداول الجرام بسعر 168.70 ريال سعودي.

كما ان الذهب عيار في السعودية 14 قيراط

سجل الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم داخل المملكة العربية السعودية 120.12 ريال سعودي للجرام الواحد. وهو ما يعادل 32.03 دولار أمريكي.

وسعر الذهب عيار 12 قيراط

اما عن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم. عيار 12 تم تداول سعر بيع الذهب من عيار 12 بما يعادل 103.23 ريال سعودي.

بينما سعر أوقية الذهب

تم تسجيل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي خلال تعاملات السعودية اليوم. حوالي 6405 ريال سعودي، ما يعادل 1708 دولار أمريكي.

في ختام مقال اسعار الذهب اليوم في السعودية. قدمنا في السطور سالفة الذكر كافة الأسعار التي تم تداولها لجرامات الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي بمختلف أنواعه. كما وضحنا سعر الذهب اليوم في السعودية آخر تعاملات سابقة شهدتها السعودية وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية. ليتضح التراجع الطفيف الذي سجله سعر الجرام.