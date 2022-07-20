نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444 الشروط المطلوبة الإستعلام عن الأهلية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444، منذ أن تم أصدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وتخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي و حساب وهذا في لمواجهة إرتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في أعباء الحياة، وتم إطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 م وتم إضافة الآلاف من الأسر السعودية وتم إغلاق باب التقديم عام 2020 ولم يتم فتح باب التسجيل منذ عامين، وكان هناك الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إعادة فتح باب التسجيل للاستفادة من الدعم، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن شروط التقديم لقبول طلب التسجيل والحصول على الدعم.

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1444

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن فتح باب التسجيل بدأ من يوم الإثنين 4 يوليو 2022 وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل، وخطوات تسجيل جديد في حساب المواطن هي:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

سيتطلب منك كتابة رقم الهوية ورقم الجوال كلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقت، قم بكتابة الرقم في الخانة المخصص لها.

ثم قم بإدخال كلمة مرور جديدة.

بعد ذلك قم بقراءة الشروط المذكورة أمامك والموافقة عليها.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

يقوم المواطن بعد ذلك باستكمال البيانات المطلوبة (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقار).

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم تسجيلك في حساب المواطن، سيقوم البرنامج بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الرد بقبول الطلب أو رفضه وموعد صرف دعم حساب المواطن.

شروط حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

قبل تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن لابد من مراجعة شروط التسجيل والتحقق من وجودها، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

إقامة المواطن في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحيث يكون متواجد في المملكة آخر 90 يوم هذا العام

ألا يكون المواطن مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه أو أصول ذات قيمة.

ما هي خطوات ارفاق المستندات في حساب المواطن 1443

لكي يتم استكمال طلب التسجيل في حساب المواطن لابد من رفع المستندات المطلوبة بالطريقة التالية: