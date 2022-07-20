نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق عقد ايجار في السعودية عبر eservices.ejar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن توثيق عقد ايجار في السعودية بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت فقط، فإذا كنت تريد أن تؤجر أو تستأجر وتريد أن تقوم بتوثيق العقد فلا داعي إلى الذهاب لمكاتب التوثيق وتضييع وقت ومجهود، فكل ما عليك فعله الآن هو تطبيق جميع الخطوات التي سوف نخبرك بها وفي غضون دقائق سيتم توثيق العقد بنجاح ودون أي أخطاء.

توثيق عقد ايجار في السعودية

الآن أصبحت جميع الخدمات أسهل بكثير من السابق لأنها أصبحت تتم بشكل إلكتروني، فلن تستغرق منك ساعات طويلة كما كانت تفعل في المكاتب الحكومية، لذلك لا تقلق بشأن توثيق عقدك.

خطوات تفعيل العقد

هناك بعض الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل تفعيل العقد أولا قبل التوثيق:

يتم أولاً تسجيل الدخول إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة إيجار من خلال إدخال اسمك وكلمة السر الخاصة بك.

يتم الضغط على اختيار عقد إيجار، ثم ستظهر لك بعض الخيارات عليك أن تختار من بينها تسجيل عقد الإيجار.

سيطلب منك بعض البيانات الخاصة بك أو بالعقد ويجب أن تملأها بالكامل.

بعد كتابة بياناتك عليك أن تتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل.

يتم الضغط على إرسال العقد للتوثيق.

خطوات توثيق عقد إيجار

من المهم أن تقوم بتسجيل العقد أولا قبل أن تبدأ في عملية التوثيق، ولكي تقوم بتوثيق العقد عليك أن تقوم أنت والمستأجر بالدخول على منصة أبشر للبدء في الإجراءات، وهي تكون:

أولا يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط على كلمة خدمات إلكترونية الموجودة في القائمة الرئيسية.

سيظهر لك بعض الاختيارات وعليك أن تختار من بينها وزارة الإسكان.

في الخطوة التالية تختار توثيق عقد إيجار، ثم الضغط على متابعة.

عليك التحقق من صحة بيانات العقد كاملة ثم الضغط على قبول.

يتم الضغط على الموافقة ثم تأكيد.

وبذلك نكون وضحنا لك كل البيانات الخاصة بشأن توثيق عقد ايجار في السعودية بشكل إلكتروني ودون الذهاب إلى المكاتب الحكومية بكل الإجراءات والتفاصيل المطلوبة، والآن نتمنى أن نكون استطعنا إفادتك بقدر المستطاع.