سعر وجبات وسندوتشات مطعم البيك لطلب الطعام من المنزل

أسعار وجبات وساندوتشات البيك، امتلكت كافة فروع مطاعم البيك شهرة كبيرة وواسعة على مدار السنوات القليلة الماضية منذ بداية الكشك الصغير لرجل الأعمال الشهير رامي أبو غزالة وحتى صار البيك أشهر العلامات التجارية في تقديم الدجاج بوصفة وخلطة سرية لا مثيل لها يسعى إليها الكثيرين، ونظرًا لكثرة الأصناف التي يقدمها مطعم البيك لعملائه في جميع الفروع المنتشرة بالسعودية يتجه الكثير من الأفراد إلى خدمة طلب الطعام أونلاين من المنزل إليكم منيو مطعم البيك للوجبات السريعة بالمملكة.

مطعم البيك بالسعودية

تم تأسيس هذا المطعم كبداية صغيرة كشك بسيط صغير على طريق المطار من أجل خدمة العملاء وقام بذلك رجل الأعمال رامي أبو غزالة بمساعدة الأبناء تمكن البيك من التوسع وامتلاك الكثير والكثير من الفروع المختلفة في السعودية والتي وصلت إلى العديد من الدول العربية الأخرى نتيجة لتجربة الزائرين لوجبة دجاج البيك المثالية شهية المذاق، ويقدم البيك أصناف مختلفة من الأطعمة سواء للعملاء زائري المطعم أو خدمة طلب الطعام منزليًا وتعرف تلك الوجبات باسم الوجبات السريعة وسعرها لا يقبل المنافسة.

منيو مطعم البيك للوجبات السريعة

هناك أصناف كثيرة في مطعم البيك معظمها يعتمد على تتبيلة الدجاج ومنها ما يعتمد على وصفات أخرى مثل المأكولات البحرية كما سنلاحظ تنوع منيو البيك فيما يلي:

الدجاج

دجاج البيك أربع قطع مقرمشة سعرها 12 ريال وسبع قطع بسعر 9 ريال.

وجبة الكومبو مسحب سعرها 9 ريال.

ووجبة الدجاج المسحب من البيك عدد سبع قطع بسعر 9 ريال وعشر قطع بسعر 12 ريال.

تقدم تلك الوجبات بجانب سلطة خضراء مع صوص البيك المميز للمكان مع المخلل المقرمش.

المأكولات البحرية

الجمبري الجامبو عدد ثمانية قطع سعرها في البيك 25 ريال أما عشر قطع فسعرها 35 ريال.

والوجبة الاقتصادية من الجمبري في البيك سعرها 13 ريال لعدد عشر قطع.

وجبة الفيليه الحار من السمك عدد عشر قطع سعرها 11 ريال.

الساندوتشات