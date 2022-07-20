تمويل شخصي مقدم من مصرف الراجحي تعرف الآن على أهم الخطوات والشروط وكذلك المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

نتحدث اليوم عن أمر يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو عن كيفية الحصول على تمويل سهل وسريع . وكذلك تكون اجراءته بدون تعقيدات وأن يكون لها هامش ربحي سهل وليس صعبا . أما اليوم سوف نتحدث عن أحد أهم التمويلات داخل المملكة العربية السعودية وهو التمويل المقدم من مصرف الراجحي . يأتي ذلك الاهتمام من جانب المواطنين داخل المملكة مع ارتفاع الأسعار وعمليات الازدياد المستمرة لها وخاصة مع الاسرة الفقيرة .والتي أصبح الأمر صعبا الى حد ما في الحصول على تمويل يغطي احتياجات تلك الأسر الضرورية . فقد جئنا اليكم اليوم بتمويل مقدم من مصرف الراجحي . والتي من خلال مقالتنا تلك سوف نتعرف عن خطوات الحصول عليه وكذلك أهم الشروط الواجب توافرها .

مصرف الراجحي

نتعرف اليوم عن أحد أهم البنوك المصرفية داخل المملكة والتي يعول عليها اهمية كثيرة من المواطنين السعوديين وكذلك عملائه . وذلك لاه يتمتع بسمعة واسعة وكبيرة وخالدة في أذهان الكثير من المواطنين . وليس المواطنين فقط بل كذلك يعول عليه الكثير من الهيئات الكبرى والشركات داخل المملكة لما يتمتع به من سهول في إجراءات التمويل وانتشار فروعه الكبرى داخل المملكة . وذلك لما له من باع كبير داخل في عمليات التمويل السريعة والبسيطة المقدمة منه بدون أي تعقيدات . وبما أن مصرف الراجحي هو مصرف إسلامي فإنه يتميز أن جميع تمويلاته تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع ضوابطها .

سويا نتعرف على أهم الشروط التي بموجبها يتم الحصول على تمويل مصرف الراجحي

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي المقدم من الراجحي لا يزيد عن ستون عاما. كما أنه يجب أن يتم تحويل رواتب المتقدمين العاملين الى مصرف الراجحي. أما بخصوص راتب المتقدم فأنه يجب ألا يقل راتبه عن مبلغ 2000 ريال سعودي. واخيرا يجب على المتقدم أن يقوم باستكمال نموذج الطلب الخاص به للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي مع إحضار كافة الأوراق المطلوبة للتمويل .

سويا نتعرف على المستندات التي يجب تحضيرها وتقديمها بخصوص الحصول على التمويل الشخصي

أولا / يجب أن يقوم المتقدم بإحضار بطاقة الهوية الشخصية الوطنية وكذلك إحضار صورة منها.

ثانيا / وكما ذكرنا بالنسبة لتحويل مرتب المتقدم يجب احضار خطاب تحويل راتبه من جهة العمل الى مصرف الراجحي . أما بخصوص المتقاعدين فأنه يجب احضار خطاب يدعي خطاب التعريف من جهة عمله لمصرف الراجحي .

ثالثا / ومن ناحية الرسوم الادارية فأنها تقدر بمبلغ 500 ريال سعودي للمتقاعدين.

أهم مرحلة وهي كيف يحصل المتقدم على تمويله الشخصي من الراجحي

ومن خلال الخطوات البسيطة التالية سوف يتعرف المتقدم علي طريقة الحصول على تمويله الشخصي من مصرف الراجحي السعودي .