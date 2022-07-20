مستحقات مستفيدي التأمينات الاجتماعية “خطوات الاستعلام” برقم الهوية الوطنية 1443 وكيفية الاستعلام عن الأجور

طريقة الاستعلام عن مستحقات مستفيدي التأمينات الاجتماعية من الأمور الهامة التي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإتاحتها فرصة البحث عن القيمة المالية التي يتقاضاها الأفراد من التأمينات حيث هناك الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالتساؤل عن الطريقة التي تتم للاستفسار عن القيمة المالية التي تقدمها التأمينات فهي من أول الخدمات التي هيئة التأمينات بطريقة إلكترونية لكل الأفراد المستحقين للخدمة، لذلك نعرض لكم طريقة الاستفسار عن هذه الخدمة وما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة.

الاستعلام عن مستحقات مستفيدي التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يتاح الاستفسار عن المستحقات التي تقدمها هيئة التأمينات بطريقة إلكترونية من خلال منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يتم القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم الضغط على تسجيل الدخول لحساب المؤسسة ثم تسجيل اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية ثم انتفاء خدمة الاستفسار عن مستحقات التأمينات ولابد أن يسجل المتقدم بياناته بمنتهى الدقة.

بعد ذلك يتم ادخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

الآن قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة الخاصة بالتأمينات.

ثم النقر على كلمة استعلام.

في النهاية سوف تتضح كل المعلومات الخاصة بالتأمينات والمستحقات.

خطوات الاستعلام عن اشتراك التأمينات

يتم التأكد من اشتراكات المستحقين في هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الإجراءات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم تسجيل اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

ثم النقر على كلمة الخدمات الإلكترونية.

في هذه الخطوة قم بالنقر على كلمة التأكد من الاشتراك.

الآن اختر خدمة التأمين أونلاين.

الآن عليك إدخال كل المعلومات الخاصة المطلوبة من الموقع للاستفسار.

في النهاية سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالاشتراك.

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