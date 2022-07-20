رابط التقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444

رابط التقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية, تأسست جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عام 2005 ويقع مقرها في عاصمة السعودية بالرياض وتعتبر جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية ويوجد لها فرعين واحدة في الأحساء والأخري في جدة كما تضم الجامعة اربع عشرة كلية في 3 مدن جامعية في الرياض وجدة والأحساء, كما تتيح الجامعة للحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بها البكالوريوس والدراسات العليا, قامت الجامعة بفتح بابا التقديم للتسجيل في الجامعة وعلى من يرغب بالتقديم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وملء نموذج طلب الالتحاق حيث يوجد طلب الالتحاق للمتقدمين في جامعة الرياض على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية في الرياض أما المتقدمين على المدن الجامعية في الأحساء وجدة توجد استمارة الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني.

شروط التقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم في الجامعة وهى:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حصول المتقدم على الثانوية العامة وحديث التخرج لعام 1443 هجريا.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية والطبية بنجاح.

حصول المتقدم على الثانوية العامة للعلوم الطبيعية بمعدل تراكمي 90%.

التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

كتابة الاسم باللغة العربية كما يوجد بشهادة الثانوية العامة.

استبعاد كل من يقوم بإدخال معلومات غير صحيحة.

إذا أراد المتقدم الانسحاب من الجامعة لا يتم ألا عندما يتم قبوله في الجامعة.

يتم عمل اختبارات القدرات العامة والتحصيلي في المركز الوطني القياسي.

معايير القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن نسبة القبول في الجامعة هي 30% و 40% ويتم احتسابها طبقا لمعايير معينة وهى:

طبقا للمعايير يتم حساب نسبة الثانوية العامة 0.30 + نسبة القدرات العامة 0.30 + نسبة الاختبار التحصيلي 0.40.

نسبة الثانوية العامة هي النسبة العامة وتكون 30%.

يجب أن تكون نسبة اختبارات القدرات العامة 30% كحد ادني.

أن تكون نسبة الاختبارات التحصيلي لا تقل عن 40%.

ألأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

هناك بعض الأوراق المطلوبة من اجل التقديم في الجامعة وهى: