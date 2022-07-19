استعلام نتيجة التسكين جامعة الملك عبدالعزيز 2022

استعلام نتيجة التسكين، فقد تم الإعلان من جانب عِمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز، عن ظهور النتيجة الخاصة بتسكين الطلاب والطالبات الذين قد قاموا بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بمتطلبات السنة التحضيرية بالكليات التي تتبع الجامعة، وقد صرحت الجامعة عن طريق تغريده لها عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر، بأن جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في عِمادة القبول والتسجيل تقدم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات بجامعة الملك عبد العزيز الذين قد أتموا المتطلبات المرتبطة بإتمام السنة التحضيرية، ويمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن النتائج عن طريق الحساب الخاص بالطالب بالأودس بلس، وسوف نوفر لكم رابط استعلام نتيجة التسكين.

استعلام نتيجة التسكين

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة تسكين جامعة الملك عبد العزيز عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول بشكل إلكتروني إلى رابط الاستعلام التالي: جامعة الملك عبد العزيز.

يتطلب الأمر الدخول إلي على الأودس، ثم النقر علي أيقونة الطالب

اختيار تبويب (نتيجة التسكين).

النقر علي استعلام.

تقوم منصة الجامعة الإلكترونية بإجراء ظهور تلقائي بالنتيجة الخاصة بالتسكين الخاصة بكل طالب علي حدة

وقد كشفت الجامعة على أن نتائج التسكين في ظهورها يتم الاعتماد علي الفرز الإلكتروني وفق النسبة الموزونة إلى تكون الأعلى لكل طالب، وتوافر الشروط الخاصة بالتسكين وفق الكليات التابعة لها، كما أكدت أيضًا علي أن التسكين يتم بالاعتماد على فرز واحد ولا يتوفر إجراء فرز ثانٍ، ويمكن أن يتم الاستفسار عن تفاصيل نتيجة التسكين بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالعِمادة.

تسجيل دخول جامعة الملك عبد العزيز

يستطيع جميع الطلاب والطالبات تسجيل دخول منصة الجامعة الإلكترونية، عن طريق بعض الخطوات التي تتم بتنفيذ هذه الخطوات: