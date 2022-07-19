نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 وماهي شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 تم الإعلان عن موعد صرف الدعم السكني 1443 من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، كما يمكن لأي مواطن سعودي متوافق مع شروط الدعم السكني الموضحة القيام بالتسجيل الجديد للحصول على التمويل العقاري عن طريق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، حيث أن برنامج الدعم السكني هو البرنامج الذي تم أطلاقة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة بهدف مساعدة المواطنين السعوديين الغير قادرين ماديًا من مواطنين المملكة على شراء مسكن، وأسهم هذا البرنامج تقديم الفائدة لعدد كبير من مواطني المملكة المستفيدين من البرنامج، ويأتي برنامج الدعم السكني ضمن خطط المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، كما يمكن التعرف علي خطوات وشروط التسجيل في الدعم سكني 2022.

موعد صرف الدعم السكني 1443

أكدت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بأن الموعد الرسمي لصرف الدعم السكني سيكون في يناير في يوم 24 يناير 2022 الموافق ليوم 21/6/1443هـ، ومن الجدير بالذكر بأن نظام الدعم السكني هو عبارة عن النظام المعمول به كنظام ثابت ولا يتغير إلا في حال حدوث طارئ، حيث تقوم الوزارة بصرف الدعم في كل يوم 21هـ وفي يوم 24م.

شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني 2022

يوجد عدة شروط واجب على المتقدمين للحصول على الدعم السكني التوافق معها أولًا، وما يلي كافة شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني المعلنة من قبل الوزارة:

من الضروري أن يكون المتقدم من جنسية سعودية ثم يجب أن يكون مقيم مع أسرته في المملكة. من الضروري ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا. ثم من الضروري ألا يكون قد سبق للمواطن المتقدم امتلاك منزل في الخمسة أعوام سنوات السابقة من تقديم الطلب. من الضروري ألا يكون قد سبق للمواطن المتقدم أو أحد أسرته امتلاك منزل من خلال برنامج الدعم الحكومي. يجب أن يكون الدعم موجه لأسرة تتكون من أحد ما يلي: تتكون من اثنين أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين ثم تتكون من متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حالة وفاة الأب والأم أجنبية. تتكون من زوج وزوجة. ثم تتكون من زوج وزوجة وولد أكثر. تتكون من أب وولد أو أكثر. تتكون من أم وولد أو أكثر. من الضروري استمرار هذه الشروط حين تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم.

شروط باقة دعم تجديد السكن

تتضمن شروط باقة دعمِ تجديدِ السكن من باقاتِ الدعمِ السكني الجديد للمواطنين، ما يلي:

لا يقل عمر العقار عن 5 سنوات. ثم يشترط تطبيق المنتج للعقود الجديدة. تطبيق معايير حوكمة منتج الوحدات الجاهزة. يمكن للمستفيد المؤهل الاستفادة من باقة واحدة فقط ولمرة واحدة. ويسقط حقه من الاستفادة من أي دعمٍ سكني آخر. ثم حصر صرف مبلغ الباقة على فئة مجالات البناء والمقاولات.

الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

يتم عبر الانتقال إلى موقع سكني الاستعلام عن نتائج التقديم في البرنامج، وتتطلب عملية الاستعلام عن الدعم السكني عبر استخدام رقم الهوية الوطنية اتباع ما يلي من إجراءات:

الانتقال على موقع سكني السعودي. ثم النقر على خيار تسجيل الدخول، وبعد ذلك إضافة رقم الهوية الوطنية. النقر على خيار المربع والذي يتواجد بجانب عبارة “أنا لست روبوت”. ثم النقر على خيار التالي. النقر على خيار الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على خيار تبويب الاستعلام برقم الهوية. النقر على خيار خدمة التحقق من الاستحقاق. ثم إضافة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، ومنها: الاسم ورقم الطلب. النقر على خيار الاستعلام، ومن ثم سيتم إظهار النتائج.

برنامج سكني الأراضي المجانية

جاء برنامج سكني الأراضي المجانية لإيجاد الحلول السكنيّة إلى المواطنين، حيث سيمكنهم من الحصول على المسكن الملائم لمستوياتهم المعيشية، ويعمل البرنامج على تقديم الأراضي السكنية المجانية وذلك من خلال موقع الوزارة علي شبكة الأنترنت، وكما يقدم الشقق المجانية والتي يمكن الحصول عليها من قبل الفئات المستهدفة، وذلك في حال استيفاءهم لمجموعة من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات.