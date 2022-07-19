كيف اطلع درجة التحصيلي من موقع قياس 1444 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة يوجد العديد من الاعتبارات المختلفة التي يتم إتخاذها قبل التقديم من قبل الطلاب على مرحلة الجامعة؛ لهذا السبب فإن درجة التحصيلي تمثل أهمية بالغة للطلاب الخريجين من مرحلة الثانوية قبل الإلتحاق بمرحلة الجامعة، مما كان سبب في زيادة معدل البحث لمعرفة الإجابة على سؤال كيف اطلع درجة التحصيلي من موقع قياس 1444 وكيفية حسابها، والهدف من برنامج التحصيلي أن يتم مساعدة مؤسسة التعليم العالي، من خلال تحديد المستوى الأمثل إلى الطلاب وفقًا للاختبارات التي يتم إجرائها.

كيف اطلع درجة التحصيلي من موقع قياس 1444

لقد تم الإعلان على خطوات محددة والتي يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام على درجة التحصيلي عبر موقع قياس في خطوات بسيطة إلكترونيًا، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمركز قياس أولًا.

أولًا. بعدها قم بتسجيل الدخول من خلال إضافة البيانات الخاصة بالطالب.

ثم اضغط على “الخدمة الإلكترونية”.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام على النتائج”.

بعدها اضغط على “اختبار التحصيلي”.

إضافة رقم التحقق، ثم قم بالضغط على بحث.

وبعدها سوف يتم إظهار النتائج على الفور.

كيفية التواصل على هيئة تقويم التدريب والتعليم

لقد تم الإعلان على طرق للتواصل على هيئة التقويم التدريب والتعليم للاستعلام على مختلف المعلومات التي يرغب بها الطلاب وتقديم الشكاوى، ويتم التواصل عن طريق الرقم الموحد المجاني المعلن عنه وهو 920033555، أو يمكن الدخول الحساب الخاص بالهيئة عبر تويتر للاستفسار وتقديم الشكاوى.

خطوات الاستعلام على نتائج التحصيلي برقم الهوية

تسهيلًا على الطلاب فإنه يمكن الاستعلام من قبل الطلاب على نتائج التحصيلي في خطوات بسيطة على رقم الهوية، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

بداية قم بالدخول على مركز قياس.

ثم اضغط على ملف المستفيد.

ثم قم بإضافة البيانات المطلوبة.

بعدها قم بالضغط على ” أنا لست روبرت”.

ثم اضغط على “نتائج اختبار قياس”.

ثم قم باختيار الاختبار المنجز للطلاب وقم باختيار رقم الهوية.

ثم قم بإضافة الرقم المطلوب.

وقم بالضغط على بحث وسوف يتم إظهار النتائج على الفور.

إن اختبارات التحصيلي تمثل أهمية بالغة إلى مرحلة الجامعة، ليتم تحديد مستوى الطلاب وفقًا للجامعة التي سوف يلتحقون بها.