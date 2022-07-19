رابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي 1443

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عمر شويل - جدة صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1443، وأكدت الهيئة إرسال رسائل نصية إلى عدد من الطلاب تفيد بنتائج اختبار التحصيلي 1443، موضحة إمكانية استخراج النتيجة بصورة إلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، ومن خلال طرق أخري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي 1443

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1443، موضحه بأنه يتم إرسال نتائج الاختبار على الرقم المسجل في ملف الطالب عبر منصة قياس الوطنية، وأنه تظهر يتم إرسال رسائل نصية إلى عدد من الطلاب تحتوي على نتيجة الطالب في الاختبار، وتحتوي الرسالة على الدرجة الخاصة بالطالب في الاختبار الخاص بالفترة الأولي، والدرجة الخاصة بالطالب في اختبار الفترة الثانية.

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه يمكن لطلاب الثانوية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي، الحصول على تلك الخدمة بصورة إلكترونية، من خلال الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني الرسمي، واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب. كتابة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على الأمر تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على الأمر الاختبارات. حدد الخيار بيانات الاختبار. الضغط على نتائج اختبار التحصيلي. تظهر لك نتيجة الطالب في الفترتين الأولي والثانية.

الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي 1443 عبر توكلنا

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية حصول الطلاب على نتائج اختبار التحصيلي 1443، من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، والذي يمكن تحميله عبر الهاتف الأندرويد والآيفون بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية: