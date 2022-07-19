نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشروط التسجيل فى مدرسة دله للقيادة 1444 في المقال التالي

كيفية التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشروط التسجيل فى شركة دله 1444 وتعليمات إدارة المرور لحضور الطلاب لشركة دله لتعليم قيادة السيارات حيث يمكن للراغبات فى الحصول على رخصة قيادة من خلال التقديم فى دله لتعليم القيادة للنساء السعوديات وتعبر الشركة احد اشهر الشركات فى المملكة ولها حصو سوقية تعد الأكبر فى مجال تعليم القيادة فى السعودية وتم انشاء شركة دله منذ اكثر من 65 عام حيث يعود تاريخ انشائها للعام 1975 م وتعمل على تجهيز واعداد كوادر ومهارات لتزويد سوق العمل بالكفاءات وتملتك الشركة اكثر من 300 سيارة ولها اكثر من 200 مدرب ويلتحق بها حوالة 250 طالب من الراغبين فى تعليم القيادة فى شركة دله. شروط التسجيل فى شركة دله لتعليم القيادة للنساء 1444 يجب ان يتجاوز عمر المتقدمات الثامنة عشر عاماً.

ايضا يجب دفع رسوم الكشف الطبي الذي يشمل فحص الدم وفحص النظر.

كذلك يجب تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

بالإضافة الى صورة طبق الأصل من بطاقة الإقامة للمقيمات.

ايضا صورة من جواز السفر لمواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم يتم تقديم عدد أربعة صور شخصية حديثة ويكون مقاس الصور 4*6 ولابد ان تكون بخلفية بيضاء.

وبعد ذلك يجب تعبئة نموذج طلب الحصول على رخصة القيادة سواء فى موقع مدرسة دله لتعليم القيادة او من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية.

ايضا يجب تسديد كافة الرسوم المالية التي تقرها شركة دله. كيفية التسجيل في مدرسة دلة لتعليم القيادة للنساء 1444 الدخول على رابط مدرسة دله الرسمي.

ثم كتابة البيانات الشخصية والتأكد منها وهي: أولا رقم الهوية الوطنية للمواطن او رقم الإقامة للمقيم. كذلك الاسم بالكامل. ايضا ادخال تاريخ الميلاد هجريا. ثم الجنسية والنوع. وبعد ذلك بيانات التواصل مثل رقم الجوال والبريد الالكتروني.

ايضا ادخال كلمة السر وتحديد فرع مدرسة دله الأقرب الي مقر اقامتك.

كذلك يجب رفع صورة طبق الأصل من رقم الهوية او رقم الإقامة الكترونيا.

ثم النقر على خيار الإقرار بصحة البيانات وتحمل المسئولية بشكل كامل فى حالة ثبوت عدم صحتها بالإضافة للتعهد بإحضار بطاقة الهوية او الإقامة الاصلية من اجل المطابقة قبل البدء فى التدرب.

ايضا الضغط على كلمة اشترك للانتهاء من خطوات التسجيل فى مدرسة دله لتعليم القيادة. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشروط التسجيل فى مدرسة دله للقيادة 1444 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشروط التسجيل فى مدرسة دله للقيادة 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.