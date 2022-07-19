5 آلاف ريال تمويل منصة سلفة بدون تحويل للراتب بهامش ربح تنافسي

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تمويل منصة سلفة يمكن الحصول عليه بمبلغ من 1000 ريال حتى 5 آلاف ريال بموافقة سريعة لكافة العملاء السعوديين وهناك أقبال مرتفع من المواطنين في الحصول على التمويل الشخصي السريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة تبدأ من شهر إلى ستة أشهر على الأكثر سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ويتم الحصول على التمويل الشخصي بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة وعند التقديم في الوقت الراهن يحصل العميل السعودي على تمويل شخصي بموافقة فورية في دقائق معدودة بهامش ربح تنافسي لجميع المتقدمين السعوديين عبر منصة سلفة الإلكتروني في المملكة.
شروط التقديم على تمويل شخصي عبر منصة سلفة بالمملكة
وفرت منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الشهري حتى 6 أشهر بدون شرط تحويل الراتب الشهري حتى مبلغ 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية ولكن يحتاج الموافقة على طلب التمويل توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة لدى منصة سلفة السعودي في أراضي السعودية كما يلي:
- يشترط التمويل الشخصي السريع أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 23 عام كحد أدنى للتقديم الإلكتروني لدى منصة سلفة السعودي.
- كذلك لابد من توفير الراتب الشهري الثابت من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.
- الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عام بموافقة من منصة سلفة السعودي في المملكة.
- يحتاج التمويل الشخصي توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من 3 أشهر للعاملين في القطاع العام الحكومي أما موظفي القطاع الخاص مطلوب منهم توفير فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر بالسعودية.
أهم مميزات التمويل الشخصي السريع لدى منصة سلفة السعودي
- تمويل بإيداع سريع بموافقة من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة.
- كذلك التمويل الشخصي للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري عبر منصة سلفة.
- إيضًا يمتاز التمويل عبر منصة سلفة بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستة أشهر على الأكثر بعد موافقة منصة سلفة في المملكة.
- توفير التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي لجميع المواطنين السعوديين خلال منصة سلفة السعودي.
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