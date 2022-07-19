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عمر شويل - جدة موعد أهلية حساب المواطن ca.gov.sa وذلك للتسجيلات الجديدة بالبرنامج بعد القرار الملكي السامي من الملك سلمان بصرف دعم إضافي للفرد والاسرة والتابعين في البرنامج التكافلي، كما أعلن الملك في القرار الجديد الذي أطلقه الاثنين الماضي عن إتاحة التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن من جديد للمتضررين من ارتفاع الأسعار التضخمي في المملكة في الشهور الأخيرة، ويأتي أصل البرنامج كمساعدة للمواطن وأصحاب الأعمال الذين تضرروا من خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة في رؤية 2030 لمكافحة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل.

موعد أهلية حساب المواطن ca.gov.sa حاسبة دعم المواطن وكيف أحصل على راتب أغسطس 2022

قام الملك سلمان قبيل عيد الأضحى المبارك بالموافقة على عدد من القرارات الهامة التي تمس المواطن السعودي صاحب الدخل المحدود لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة مع قدوم فترة الأعياد، وكان ابرز ما جاء في القرار الملكي الجديد:

أن يتم إعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني في برنامج حساب المواطن من جديد بعد توقف دام لعامين كاملين.

يكون هناك زيادة في استحقاقات الفرد والتابع والفرد المستقل.

تم صرف الزيادة الجديدة مع راتب حساب المواطن في يوليو المقرر صرف في 5 يوليو 2022.

إيداع 22 مليار ريال للمواطنين للبرامج الاجتماعية قبيل عيد الأضحى المبارك.

إقرار 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي و10 مليار ريال لبرنامج حساب المواطن.

بينما يتم تخصيص 2 مليار ريال لدعم مربي الماشية الذين تضرروا في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار.

ألية استحقاق راتب حساب المواطن (الشروط الجديدة)

يتم احتساب الدخل على حد أدنى 2000 ريال.

يكون عمر الفرد التابع أقل من 18 عام، ويتم زيادة الدعم لهذا العمر من 125 ريال إلى 208 ريال.

عمر الفرد التابع اكثر من 18 عام يتم تخصيص 417 ريال له بديلا عن 209 ريال في السابق.

يكون دعم الفرد المستقل، مع إثبات الاستقلالية بالوثائق، 720 ريال.

بينما الفرد المستقل بعمر 18 عام يتم دعمه ب 360 ريال.

كيف أعرف مخصصاتي المالية في الشهر

يتم الدخول على الرابط الذي خصصه برنامج حساب المواطن للحساب الإلكتروني لحاسبة الدعم والذي يتم فيه أضافة العمر والحالة ويتم اتوماتيكي حساب كم يتقاضى في الشهر.

موعد أهلية حساب المواطن للتسجيلات الجديدة

في اتصال هاتفي على الرقم المجاني المتاح للاستعلام، 19912، من أحد المواطنين والذي جاء يسأل عن استحقاق راتب أغسطس للتسجيلات الجديدة، وقام الموظف بالرد أن التسجيلات التي يتم استكمالها وإتمامها دون نقصان قبل يوم 16 يوليو 2022 والتي يتم قبولها تستحق الحصول على الأهلية وصرف راتب الشهر المقبل مباشرة ويتم الصرف شهريا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

تسجيل حساب المواطن الجديد وكيفية التواصل مع البرنامج