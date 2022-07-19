حجز دخول برج المملكة اوقات العمل وأهم الأنشطة

حجز دخول برج المملكة ، يتميز برج المملكة بالمناظر المميزة التي يطل عليها كما يعتبر من أفضل المعالم السياحية بالمملكة العربية السعودية والذي يقع في الرياض العاصمة، كما يمتاز بالمساحة الكبيرة والخدمات الممتازة بداخله، لهذا تفضل العديد من الأسر حجز دخول برج المملكة إذ يحتوي على محلات تجارية شهيرة بخلاف المطاعم والملاهي للأطفال لذلك تعتبر زيارة برج المملكة نزهة مميزة للكثير من المواطنين.

حجز دخول برج المملكة

يمكن حجز تذاكر دخول برج المملكة من خلال الذهاب إلى البرج نفسه وشراء التذاكر أو حجزها لليوم المحدد، إذ لا يمكن حجز التذاكر عبر الهاتف ومن الجدير بالذكر أن البرج يحتوي على أكثر من 116 مل تجاري يمكن اقتناء الهدايا التذكارية والملابس وكل ما يحتاج له الشخص بأفضل الأسعار، كما أن برج المملكة يتميز بالجسر المطل على منظر رائع ويتكون البرج من 99 طابق كل طابق يحتوي على محلات ومطاعم متميزة يمكن قضاء يوم كامل داخل البرج دون ملل حيث أن تذكرة الدخول لا تقيد بوقت خروج محدد بل يمكن قضاء الوقت الذي يرغب به المواطن.

مميزات برج المملكة

يتمتع برج المملكة بوجود الكثير من الخدمات التي يتمتع بها المواطنين ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

وجود جسر أعلى البرج يبلع ارتفاعه 65 متر لديه إطلاله رائعة يمكن أخذ الكثير من الصور به والتمتع بالجو الرائع.

يحتوي البرج على موقف خاص للسيارات يمكن أن يسع 3200 سيارة.

يوجد 13 طابق من ضمن طوابق البرج إل 99 يختصون برجال الأعمال.

يوجد 10 طوابق تعد فنادق مميزة تقدم خدمات رائعة كما يوجد خمسة طوابق شقق سكنية.

يمتاز بوجود مطاعم فاخرة على أعلى مستوى تقدم أكلات من مختلف أنحاء العالم وبأسعار مميزة.

أسعار تذاكر برج المملكة

يعد سعر تذكرة دخول برج المملكة بالرياض مناسب للكثير من المواطنين حيث أنه يشمل الكثير من الخدمات إذ أن التمتع بجسر المشاة واخذ لقطات تذكارية عليه يعد من ضمن قيمة التذكرة والتي تبلغ 60 ريال سعودية للبالغين و20 ريال سعودي للأطفال بينما الأقل من عامين فإن دخولهم يكون مجاني، ومن الجدير بالذكر أن مواعيد برج المملكة تبدأ منذ التاسعة والنصف صباحا وحتى الحادية عشر مساءا جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة فإن المواعيد تبدأ من الرابعة عصرا، ويمكن التمتع بجميع طوابق البرج ولكن الجولة الخاصة بالجسر لا تزيد عن نصف ساعة فقط.