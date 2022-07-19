أسرع تمويل يصل 50 ألف ريال سعودي بدون موافقة كفيل بالتقسيط علي 60 شهر

أسرع تمويل شخصي بدون موافقة كفيل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي، يعمل البنك المركزي السعودي علي تقديم الكثير من الخدمات اللازمة التي يحتاجها الأفراد، وذلك عن طريق تمويل الأشخاص بالأموال لكي يتمكنوا من إقامة المشروعات الصغيرة وحثهم على الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، لذلك يتسأل الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل والشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأفراد.

كيفية التقديم علي تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي

تعتبر شركة إمكان من أكبر الشركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم هذه الخدمة، وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى عن طريق تقديم قرض للسيدات يبدأ من 300 ريال سعودي، ويتسأل الجميع عن طريقة التسجيل للحصول على قرض بمبلغ 50 ألف ريال سعودي، والطريقة الصحيحة للتسجيل هي:

أولا عليك الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة إمكان.

بعد ذلك قم بتحديد طلب المبلغ الذي تريد الحصول عليه.

بعد ذلك قم بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لطلب التسجيل لكي تحصل على التمويل.

وإذا كنت تبحث عن رقم للاستفسار عن أي تساؤلات يمكنك الاتصال علي هذا الرقم 8001240251 الخاص بشركة إمكان.

شروط الحصول على قرض إمكان

هناك بعض الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على القرض وهي:

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مشترك في عمل سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص.

يجب أن لا يقل راتبه الشهري عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مستمر في العمل قبل طلب التمويل ب 6 شهور علي الأقل.

يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يملك أي سجلات مشبوهة.

بالإضافة إلى أن هذا التمويل يتبع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكنك سداد أقساط القرض على مدار عامين.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن تمويل شخصي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بفترة سداد ميسرة علي 60 شهر، وذلك عن طريق شركة إمكان التي تقدم للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والمزايا، وتضع شروط وإجراءات سهلة وبسيطة يستطيع أي شخص إتباعها.