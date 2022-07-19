نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسكان التنموي للارامل ومستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاسكان التنموي للارامل وما هي شروط الإسكان التنموي للمطلقات ورابط الإسكان التنموي تسجيل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، فجميع هذه الخدمات يبحث عنها المواطنين والمواطنات الذين لم يحصلوا من قبل على الدعم السكني من خلال وزارة الإسكان أو من خلال بعض المؤسسات الحكومية والخاصة التي توفر دعم سكني، وهناك شروط الإسكان التنموي لا بد من الاطلاع عليها وخصوصًا تلك التي تخص الأرامل من النساء ممن لم يحصلن من قبل على الدعم السكني، وسوف نتعرف على شروط الاسكان التنموي للارامل.

الاسكان التنموي للارامل

تعتبر الأرامل من أهم الفئات التي تحصل على الدعم السكني من خلال منصة سكني أو منصة الإسكان التنموي وقد ذكر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر أن المرأة المطلقة أو الأرملة لديها قدرة محدودة على الحصول على مسكن مناسب، لهذا يتم إعطائهن الأولوية في الحصول على دعم منصة سكني.

شروط الاسكان التنموي للارامل

المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمرأة الأرملة من أهم الفئات المستفيدة من الدعم السكني في السعودية كما أن هناك فئات أخرى ولكن من أجل الاشتراك في البرنامج لابد من توافر الشروط المطلوبة ومن بينها:

المرأة الأراملة لا بد أن تكون حاصلة على الجنسية السعودية أو زوجها المتوفي مواطن حامل للجنسية ولديها أبناء.

السن لا يكون أقل من الخامسة والعشرين سنة من أجل استحقاق دعم سكني للأرامل والمطلقات.

ألا تكون السيدة المتقدمة حاصلة على مسكن مناسب أو لديها مسكن من قبل مسجل باسمها.

أسماء المقبولين في الإسكان لمستفيدي الضمان

مستفيدي الضمان الاجتماعي أو الأرامل يمكنهم الاستعلام عن أسماء المقبولين في الإسكان التنموي من خلال منصة سكني للدعم كما أنه يمكن تسجيل الطلب من خلال منصة الإسكان التنموي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية والأهلية التي اشتركت مع وزارة الإسكان لكي تمنح المواطنين المستحقين مسكن مناسب، وعند تسجيل الدخول إلى منصة سكني يمكن إرسال الطلب بعد الدخول إلى الملف الشخصي والاستعلام عن استحقاق سكني للأرامل والمطلقات وعند قبول الطلب سيحصل المستفيد على وحدة سكنية جاهزة من السوق أو تمويل البناء الذاتي.