نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف ريال للسعوديين والمقيمين بدون كفيل بموافقة فورية بفترة سداد ميسرة في المقال التالي
أحصل من خلال شركة اليسر للتمويل على مبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بموافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي الأصغر ولكن بعد توفير كافة الضوابط والأحكام الواجبة للتمويل حيث يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم يمتلك دخل شهري 5000 ريال فأكثر من ذلك كذلك عمره لا يقل عن 22 عام ولكن يمتاز بأن التمويل الشخصي متاح لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية بفترة سداد ميسرة حتى 3 سنوات لذلك فقد نجحت في السنوات الماضية شركة اليسر في جذب العديد من العملاء حيث تقدم أسرع تمويل شخصي ميسر بدون كفيل سعودي وبلا رسوم إدارية من كافة العملاء الراغبين في طلب التمويل من شركة اليسر في السعودية.
الشروط الواجبة للتمويل الشخصي عبر شركة اليسر في السعودية
الآن التمويل الشخصي الأصغر عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي يمتاز بالسيولة النقدية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة من مبلغ 2 ألف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي بفترة سداد طويلة الأجل حتى 36 شهر ولكن للحصول على التمويل الشخصي لابد من تطبيق الشروط والأحكام اللازمة كالتالي:
- هناك شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من السن 22 سنه على الأقل بموافقة شركة اليسر.
- شركة اليسر للتمويل حددت الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 سنه فقط لا غير.
- أتاحت شركة اليسر للتمويل للقطاع العسكري التقديم إلى عمر التقاعد للعسكريين.
- لابد من توفير الدخل أو المرتب الشهري بحد أدنى 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر عبر اليسر للتمويل.
- يجب على جميع العملاء السعوديين أو المقيمين توفير مدة خدمة داخل العمل تبدأ من 3 أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي بالمملكة.
المزايا التي تقدمها شركة اليسر عند الحصول على التمويل الأصغر
- التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بدون رسوم مالية حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي.
- تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين داخل السعودية.
- كذلك التمويل بالتقسيط لمدة 36 شهر بعد موافقة الشركة في المملكة.
- إيضًا التمويل الشخصي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل ولكن بضوابط معلنة بالشركة.
- مطابق التمويل الشخصي الأصغر مع اللجنة الشرعية الإسلامية في السعودية.
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