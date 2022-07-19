نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط يبدأ من 425 ريال/ شهر.. تقسيط جوال iphone 13 pro max في السعودية بسعر الكاش في المقال التالي
تتعاون شركة نون السعودية مع عدد من البنوك المحلية في المملكة العربية لتوفير السلع المختلفة بالدفع الآجل دون فوائد، إذ يُمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max بزيرو فوائد، وبقسط يبدأ من 425 ريالا سعودي في الشهر، ويتميز هذا الهاتف من شركة أبل الأمريكية بتصوير ماكرو، بفضل عدسة جديدة التصميم ونظام تركيز تلقائي متفوق، ويأتي بحجم شاشة 6.7 بوصة، وحجم البطارية 4352 مللي أمبير في ساعة، ونظام التشغيل IOS، ونوع الشريحة بطاقة SIM نانو، وغيرها من المواصفات المميزة.
تقسيط جوال iphone 13 pro max بزيرو فوائد
ويُمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة تقسيط جوال iphone 13 pro max بزيرو فوائد 2022م، وذلك من خلال البنوك المشاركة عبر خدمة الأقساط الشهرية الميسرة لدى نون وهي:
- ساب، لا تزيد على 95% من الحد الائتماني، رقم التواصل لتحويل العملية لأقساط 8001248888.
- مصرف الراجحي عبر البطاقات محددة, ولا بد من مراجعة البنك للاستفسار، وللمزيد قم بالإتصال على 114603333 966 00.
- بنك الأول، وبنك الجزيرة.
- بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية.
- البنك السعودي الفرنسي، ورقم التواصل لتحويل العملية لأقساط هو 8001242121.
- البنك السعودي للاستثمار ورقم خدمة العملاء الخاصة بالبنك لتحويل العملية لأقساط 8001248000 من داخل السعودية.
- بنك الرياض وللتواصل: 920002470، والبنك العربي الوطني وللتواصل 920005555.
ما هي خطوات الحصول على جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش من نون؟
- الذهاب إلى موقع نون السعودية الرسمي.
- اختيار الجوال المراد تقسيطه وهو iphone 13 pro max.
- قم بإضافة المنتج لسلة التسوق.
- قم بإتمام عمليه الدفع عن طريق البنوك المشاركة في العرض فقط، وقتها سوف تظهر لك كل الخيارات المُتاحة لك.
- وأخيراً، قم بالتواصل من البنك التابع لك، وقم بتحويل عملية الشراء إلى أقساط.
شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من نون السعودية
ووضعت شركة نون السعودية عددًا من الشروط للاستفادة من خدمة تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس، وهي كالتالي:
- الاستفادة من عرض التقسيط يكون على مشتريات بقيمة ألف ريال سعودي أو أكثر.
- استخدام خطة الأقساط الشهرية الميسرة على البطاقات الائتمانية المؤهلة فقط التي تدعمها البنوك الشريكة.
- تتبع الأقساط الشهرية الميسرة خطة فائدة بنسبة 0% لكن يتم فرض رسوم معاملات بسيطة.
- في حالة قبول طلب الإرجاع تتم إعادة مدفوعات العميل بالكامل إلى بطاقته أو محفظته في نون مع إمكانية تحويلها إلى حسابه المصرفي.
- وإذا ألغي طلب العميل المدفوع بالتقسيط الميسر, سيجري إعادة مدفوعاته بالكامل إلى بطاقته.
- قد يفرض على العميل غرامة أو رسوم فائدة أو كليهما عند عدم دفع الأقساط المستحقة.
- يمكن للعميل الحصول على أكثر من خطة أقساط دون فوائد.
- ومن الممكن استخدام نون بالأقساط مع الخصومات والعروض المختلفة.
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