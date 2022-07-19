نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل تمويل سعودي من منصة سلفة يصل حتى 10 ألاف ريال في دقائق دون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت منصة سلفة من أهم وأفضل منصات التمويل الفوري في المملكة العربية السعودية ويمكن لأي مواطن تقديم طلب الحصول على تمويل أو قرض في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة فقط، ولكن يوجد بعض من الشروط المحددة للحصول على التمويل الفوري، ومن الجدير بالذكر مصرح لمنصة سلفة من قبل البنك المركزي السعودي، وينحصر طلب سلفة من بين 5000 ريال حتى 10000 ريال سعودي مع سرعة الإجراءات والموافقة لإيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على أسرع تمويل من سلفة و خطوات الحصول الفوري على تمويل وقرض من منصة سلفة دون الذهاب إلي الجهة الإدارية للحصول على القرض وأيضاً دون تحويل الراتب الشهري.

مزايا أسرع تمويل السعودي من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة السعودية بالكثير من المزايا ومن أهمها أن المنصة مصرح لها من البنك المركزي العريق السعودي، كما تتم عملية الإيداع بشكل سريع وملحوظ، وتمنح المنصة المواطن تمويل استهلاكي ما بين 1000 حتى 10 ألاف ريال سعودي، كما تُسهل عملية سداد الأقساط على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر أول منصة تقدم تمويل بالتقنية المالية، ولها هامش ربحي تنافسي ويتم تحديده مطابقةً للبيانات الموضحة للجهة.

بداية إيداع التمويل لدى المواطن

تعد منصة سلفة المتميزة لتقديم الدعم المالي والمادي للمواطن السعودي هي أحد المنصات التي تقدم أسرع تمويل في المملكة العربية السعودية وبأبسط الوسائل والطرق، حيث تبدأ عملية التمويل لدى المتقدم على الدعم المالي لمن تم قبوله بعد يوم 25 من الشهر بعد صدور الفاتورة يوم 28 في الشهر وذلك ما يميزها بسرعة الرد وتوفير الدعم اللازم للمواطن السعودي في أسرع وقت وتوفيراً للجهد ومزامنة الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة.

شروط الحصول على أسرع تمويل من سلفة

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم مالي وتمويل سريع وفوري من منصة سلفة ومن أهم تلك الشروط الآتي:

أن يكون المتقدم على طلب التمويل سعودي الجنسية.

يتراوح عمر المتقدم ما بين 23 عام حتى 60 عام.

لا يقل دخل المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون المواطن على رأس العمل.

خطوات الحصول الفوري على تمويل من منصة سلفة

منصة سلفة توفر لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية سهولة وإمكانية الحصول على تمويل فوري من خلال اتباع الخطوات الآتية: