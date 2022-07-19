نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية وبالسجل المدني وشروط الإيفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية اكثر ما يشغل عقول الكثير من المواطنين بالمملكة لمعرفه كيفية الاستعلام عن أيقاف الخدمات بحقهم والتي تشمل الكثير والتابعة لوزارة العدل،كما أن أيقاق الخدمات يعد أجراء أداري يصدر بأمر قضائي إذا كان في حق مواطن أو جهة معينة وإلزامهم بدفع الديوان المتراكمة عليهم، وهذا القرار يصدر بواسطة القاضي المختص ويكون له فترة صلاحية محددة ولا يمكن أن تتجاوز 180 يوما.،كما إن الإيقاف لا يشمل إيقاف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية،كما أن إذا تم قرار إيقاف الخدمات على المدين فإنه لا يتم الحجز على راتبه الشهري كامل يحصل فقط على المخالف بنسبة ثلثي من إجمالي راتبهما يمكن معرفة درجات وشروط أيقاف الخدمات والاستعلام عن أيقاف الخدمات.

وقد أصدرت وزارة العدل وعلى حسب ما أقرته وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن إيقاف الخدمات عن المواطنين أو المؤسسات لا يمنعهم من تقديم بعض الخدمات اللازمة والضرورية كإضافة زوجة وكذلك إضافة الأبناء وكذلك خدمة استخراج شهادة ميلاد وبطاقات الهوية للزوجة والأبناء في كافة هذه الخدمات متاحة ولا تتوقف لهم مع الإيقاف.

كما لا يقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه مدة تزيد على (خمس) سنوات، و يجب على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ، وعلى الجهات المختصة بالإشراف على نوع من الأموال أو تسجيلها الإفصاح عما لديها من معلومات بناءً على أمر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب.

الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية

الدخول إلى موقع وزارة العدل. الضغط على خدمات إلكترونيا. الضغط على نوع الهوية إذا كان مواطن أو مقيم. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. كتابة تاريخ الميلاد هجري وميلادي. تسجيل كود التوثيق. الضغط على التالي. الضغط على خانه أيقاق الخدمات. ظهور تفاصيل ألإيقاف أذا وجدت.

الاستعلام عن أيقاف الخدمات بالسجل المدني

ويتم ذلك الاستعلام عن ألإيفاق من خلال منصر ابشر التابعة لوزارة الداخلية لمعرفة الخدمات الموقوفة وذلك كالاتي :

الدخول إلى منصة ابشر. الضغط على خانة ابشر الأفراد. كتابة اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التحقق. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على خانه الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على خانه الاستعلامات عن التعاميم. تسجيل المعلومات المطلوبة وهي رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد. ظهور تفاصيل أيقاق الخدمة إذا توفر.

شروط أيقاق الخدمات

يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو أمر قضائي . لا يتم الإيقاف ألا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ او الهجوم بوقف خدماته. يستثنى من الحبس المرأة الحامل حتى الولادة وبلوغ الطفل عامين. ينطبق القرار على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة. وتتولى المحاكم القضائية تنفيذ القرار.

أسباب إيقاف الخدمات

لإلزام المدعى عليه شخصا كان أم جهة معينة بتنفيذ أمر قضائي معين. إجبار الموقوفة خدماته على الحضور إلى المحكمة. تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها ,الإسراع في إصدار حكم قضائي معين. عدم سداد أية مستحقات مالية سواء لأشخاص أو جهات حكومية. تلجأ بعض الوزارات إلى إجراء وقف الخدمات المؤقت عن بعض موظفيها غير النشطين.

الخدمات المستثناة من الإيقاف

الخدمات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية. الخدمات الخاصة بقطاع التعليم. الخدمات المتعلقة بجهة العمل والتصديق على الوقائع المدنية. الخدمات الحكومية الإلكترونية بكافة أنواعها. الحجز على الممتلكات الشخصية للمدين.

أنواع إيقاف الخدمات

النوع الإداري : وهو يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

النوع القضائي: ويصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة ودفع الديون للدائن أمام القضاء.

كيفية رفع إيقاف الخدمات من ناجز

الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية. التحويل إلى الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار قائمة التشغيل. يتم اختيار خدمة أوامري. الضغط فوق إرسال طلب لرفع تعليق الخدمات. أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. التأكد من دقة ودقة البيانات المدخلة. انقر على رمز تسجيل التطبيق.

والجدير بالذكر أن أيقاف الخدمات يتفق مع الأنظمة واللوائح التي تكفل عدم وقوع أي ضرر على المنفذ ضده كما أنها تضمن عودة حقوق طالبي التنفيذ بشكل سريع، كما انه يمكن الاستعلام عن أيقاف الخدمات وأنواعها وطريقة الإلغاء وغيرها من الاستعلامات الخاصة بإيقاف الخدمات التابعة لوزارة العدل، يستغرق رفع إيقاف الخدمات عن المواطنين بعد القيام بتقديم طلب إلكتروني عبر وزارة العدل السعودية في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، حيثُ يتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة بالأمر في وزارة العدل السعودية، وعقب تلقي طلب الموافقة يتم رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ أو رفض الطلب، وفي حالة الموافقة على قرار رفع وقف الخدمات