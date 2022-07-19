راتب التقاعد عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكيفية التقديم وموعد الصرف

يتبقى أيام قليلة على صرف راتب التقاعد عبر التأمينات الاجتماعية، حيث يتم الصرف في الموعد الرسمي لها وفقاً لأوامر ملكية صادرة من الملك السعودي تبعاً للتقويم الميلادي، ويتم الصرف والإيداع تحت إشراف كلاً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وبعد الإعلان عن الدمج بين المؤسستين (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد) أصبحت الفئات المستفيدة متعددة، ويتم الاستعلام عن أحقية الصرف من خلال الدخول على الرابط الرسمي لها ونظراً لزيادة عمليات البحث من قبل الأشخاص المستفيدين حول موعد الصرف وكيفية التقديم، نعرض لكل متابعينا عبر موقعنا من خلال هذا المقال عن موعد الصرف الرسمي لراتب التقاعد شهر يوليو وكيفية التقديم بالخطوات.

موعد صرف راتب التقاعد:

يحصل المستفيدين على راتب التقاعد بهدف سد احتياجاتهم وسداد كافة القروض والديون، ويتم الصرف والإيداع بناءً على الموعد الرسمي لها من خلال التقويم الميلادي حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير الموعد إلا إذا وافق إجازة رسمية، ويوافق موعد صرف راتب التقاعد شهر يوليو في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر يوليو 2022، أي يتبقى على موعد الصرف حوالي 6 أيام.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالخطوات:

يتم الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال اتباع عدة خطوات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض هذه الخطوات، وهي:

الدخول على الموقع الرسمي عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الدخول على خدمة مدة الاشتراك ثم بعد ذلك تحديد الوظيفة الخاصة بجهة العمل. أن يقوم بالضغط على أيقونة الأجور يظهر بشكل تلقائي الراتب التقاعدي للشخص المستفيد.

خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تضم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الخدمات سواء كانت الأفراد أو الأعمال: