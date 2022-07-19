رابط وطريقة استعلام نتائج التحصيلي 1443 برقم الهوية عبر قياس

استعلام نتائج التحصيلي 1443 برقم الهوية، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية عبر المركز الوطني للقياس، وكانت قد بدأت فترة الاختبار من 10 يونيو الماضي وظلت مستمرة حتى 14 نفس الشهر وذلك للفترة الأولي، فيما بدأت بعدها الفترة الثانية يوم 16 يونيو واستمرت حتى يوم 20 يونيو 2022م، حيث أتاحت الهيئة أكثر من طريقة لمعرفة نتائج التحصيلي ورقي سواء من خلال قياس أو عبر تطبيق توكلنا برقم الهوية، هذا من أجل تسهيل الحصول على النتائج للطلاب بطريقة إلكترونية سريعة وفق التحول الرقمي الذي تم تطبيقة في معظم ربما كافة القطاعات والمجالات وأصبح أساس العمل في المملكة العربية السعودية بحسب رؤيتها عام 2030م.

موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتم إعلان نتائج التحصيلي 1443 غداً الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022م، وذلك بإرسال رسالة نصية على رقم هاتفك الجوال المسجل لدى قياس، على أن يتم إرسال رسائل نصية أيضاً في سجلات الطلاب يوم الخميس الموافق 21 يوليو لجميع الطلاب يشمل القسمين النظري والعلمي، كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 2022 من خلال الدخول مباشرة عبر توكلنا أو مركز قياس مثلما هو موضح بالشرح أسفل.

طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443

تسجيل الدخول عبر مركز قياس عبر الملف الشخصي من القائمة العلوية.

اكتب برقم السجل المدني أو الهوية وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

بعدها حدد الاختبارات ومنها اختبار التحصيل الدراسي أو النظري.

يليها الضغط على النتائج سوف تظهر أمامك وذلك ستكون متاحة من الخميس عبر الموقع.

نتائج اختبار التحصيلي 2022 عبر توكلنا

يتيح تطبيق توكلنا الاستعلام عن الاختبارات من خلال عدة خدمات يقدمها بطريقة سهلة تساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية، منها الحصول على نتائج اختبار التحصيل الدراسي العلمي والنظري وهو مخصص لطلاب وطالبات الثانوية العامة يهدف لقياس مدى تحصيل الطالب في مجموعة من الاختبارات تتركز على مواد دراسية حسب نوعية الاختبار سواء نظري أو عملي تتزكر في مجموعة من الأسئلة (باللغة العربية) تتضمن المقررات الدراسية في الصفوف الثلاثة، حيث تتفاوت في أقسام معرفية أو تطبيق..إلخ، كما يمكنك الاستعلام عن نتائج التحصيلي بالخطوات التالية:-