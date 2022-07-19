قيمة رسوم الجوازات السعودية الجديدة خطوات تجديد جواز السفر السعودي

قيمة رسوم الجوازات السعودية الجديدة وخطوات تجديد جواز السفر السعودي. تتميز المملكة العربية السعودية بكونها من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. ويرجع ذلك بسبب تعدد الأسباب التي تجذب السياح إلى المملكة. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها من الأسباب العديدة. ولذلك يعتبر كل مايخص الجواز السعودي وكذلك الإقامة هو أمر هام ويهتم به نسبة ليست بقليلة من الأشخاص. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تجديد جواز السفر السعودي وكذلك رسوم الجوازات الجديدة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد تعرف على الخطوات المطلوبة لإصداره ومزاياه.

قيمة رسوم الجوازات السعودية الجديدة

يعتبر جواز السفر السعودي هو أهم المستندات التي يجب أن يمتلكها المقيم داخل المملكة العربية السعودية. كما يجب أن يتم التأكد من كون هذا الجواز ساري الصلاحية. حيث يجب على المقيم أن يجدد جواز السفر قبل انتهاء فترة الصلاحية الخاصة به. وفي حالة عدم التجديد يتم فرض عقوبات على المقيم وكذلك رسوم إضافية. كما يتمكن المقيم من الاستعلام عن هذه الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض رسوم الجواز السعودي الجديدة كما يلي:

300 ريال سعودي هي الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر ساري لمدة خمس أعوام

600 ريال سعودي هي الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر ساري لمدة عشر أعوام

كما تبلغ قيمة تجديد جواز السفر للمرافق مع المقيم 200 ريال سعودي.

وبالنسبة للعامل في القطاع الخاص تصل قيمة تجديد جواز السفر إلى 650 ريال سعودي.

خطوات تجديد جواز السفر

كما يتمكن المقيم داخل المملكة العربية السعودية من تجديد جواز السفر الخاص به بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتجديد جواز السفر كما يلي: