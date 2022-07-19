نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة الزوجة في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إضافة الزوجة في برنامج حساب المواطن؛ يُعد حساب المواطن من أحد أهم برامج الدعم في المملكة السعودية حيث يعمل على تقديم دعم مادي للأسر الأشد احتياجا الذين تأثروا بالتغييرات الإقتصادية وارتفاع الأسعار حيث تم إيقاف التسجيل في البرنامج عام 2020 واستمر لمدة سنتين وتم إعادته مرة أخرى يوليو عام 2022 لذلك زاد البحث من قبل المواطنين عن تطبيق حساب المواطن مثل طريقة التسجيل جديد وشروط الأهلية وكيفية إضافة الزَوجة وغيرها، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة إضَافة الزَوجة وغيرها من المعلومات الهامة عن حساب المواطن وذلك عبر موقع ثقفني.

خطوات إضافة الزوجة في برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح خطوات تسجيل الزوجة في البرنامج وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول إلى برنامج حساب المواطن حساب المواطن عبر الرابط الرسمي للبرنامج. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد. الدخول إلى تفاصيل الطلب. ثم البيانات العامة القيام بتعديل الحالة الإجتماعية. النقر على حفظ ثم الدخول إلى بيانات التابعين. إضافة الزوجة ثم حفظ. ثم النقر على مراجعة لتقديم الطلب.

شروط حساب المواطن للنساء

يمكن للمرأة المتزوجة أن تقوم بالتسجيل في برنامج حساب المواطن في حالة وجود هذه الشروط:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ألا يقل عمرها عن 18 عام.

في حالة أن تكون المتقدمة مهجورة من زوجها أو زوجة مسجون وفاقد الأهلية.

أن تقوم بتقديم ما يثبت استقلاليتها.

أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة السعودية.

في حالة ان كانت المرأة متزوجة من رجل أجنبي أن تقدم خطاب موافقة من وزارة الداخلية وكذلك أن تقوم بتقديم ما يثبت من الأحوال.

طريقة تسجيل دخول برنامج حساب المواطن

يمكن دخول حساب المواطن للمستفيدين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على تبويب دخول. تدوين الاسم ورقم الهوية ثم إدخال رقم المرور ورمز التحقق. النقر على تسجيل دخول.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات إضافة الزوجة في برنامج حساب المواطن، وكذلك شروط التسجيل في حساب المواطن للنساء كما وضحنا لكم خطوات تسجيل دخول برنامج حساب المواطن.