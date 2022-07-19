نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ وموعد نزول النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التحصيلي 1443، يتساءل الكثيرين من طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية عن متى موعد ظهور نتائج التحصيلي قياس، والجدير بالذكر هنا أنه هناك تداول أخبار عن بدء الإعلان بالتدريج عن نتائج اختبار التحصيل برسائل نصية عبر رقم الجوال المسجل في الحساب الخاص بالطالب في منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك وفق المواعد التي ننفرد بإيضاحها خلال الفقرات التالية وتحتوي الرسالة على رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب لتأكيد التعريف ثم درجات تحصيل الطالب في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

إذاً متى موعد نزول نتائج الاختبار التحصيلي 1443 هـ

وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية والمركز الوطني للقياس أنه سوف يتم إرسال نتائج التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21/12/1443 هـ والموافق 20 يوليو 2022 عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك.

كذلك سوف تتاح النتيجة على نظام التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22/12/1443 هـ، وهذا رداً على تساؤلات الطلاب المتلاحقة هذه الفترة عن متى تطلع نتائج التحصيلي؟، متى موعد ظهور نتائج التحصيلي؟، موعد نتائج التحصيلي؟، كم يوم وتطلع نتائج التحصيلي؟ وغيرها العديد من التساؤلات التي تصب في نفس المعنى.

مع العلم أن هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف تزود الجامعات التي تشترط الاختبار بالنتائج إلكترونياً، أي لن يشترط تقديم نتيجة الاختبار في شهادة ورقية لتلك الجهات.

إذاً ما هو الاختبار التحصيلي والهدف منه؟

هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية بمرحلتيها العلمي والأدبي، ويختلف باختلاف تخصص الطلاب، وذلك ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية، وقد سبق وذكرنا لكم خطوات التسجيل في اختبارات هيئة القياس والتقويم بالصور والخطوات.​​

حيث أن نتائج التحصيلي تهدف إلى قياس درجة إلمام الطالب في عدد من المواد التي قام بدراستها خلال سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية من خلال تأدية بعض الاختبارات، والتي تساعد على التحقق من مدى أهلية الطالب للانخراط في مسارات التعليم الجامعي.​

بحيث تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

20% من الصف الأول.

20% من الصف الأول. 30% من الصف الثاني.

50% من الصف الثالث.

بحيث تمثل هذه النسب نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية، والتي يتحدد على أثرها نتائج الإنجاز للطلبة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ برقم الهوية

هناك العديد من التخصصات الجامعية التي تتطلب الحصول على درجات التحصيلي كأحد الشروط الأساسية للالتحاق بالجامعة، هذا بالإضافة إلى أهمية نتائج الاختبار التحصيلي في حساب الموزونة للالتحاق ببعض الجامعات، ومن خلال هذه الفقرة نوضح لكم رابط وطريقة الاستعلام عن النتائج بالخطوات.

أولاً قم بالدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس الرسمي.

ومن ثمة قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب وكلمة المرور.

ثم النقر على مربع أنا لست روبوت، والضغط على تسجيل دخول.

ليتم عرض الاختبارات المسجلة، ومنها قم بالذهاب إلى أيقونة النتائج.

ومنها قم باختيار نوع الاختبار( نتائج التحصيلي) ثم الضغط على “بحث”.

ليتم عرض نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1443 للفترتين.

كما يمكنكم الحصول على نتائج التحصيلي من خلال الاتصال برقم الهاتف الموحد (920033555).​