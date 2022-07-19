ماهي شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 هـ في المملكة العربية السعودية

شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة من الأمور التي يجب مراعاتها عند التقدم لوظيفة في المديرية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث أن هذا القسم يقدم بعض الوظائف الشاغرة في المستشفيات والمؤسسات العسكرية في جميع أنحاء المملكة، سنشرح لك شروط الوصول لتقديم الخدمة العسكرية الخدمات الطبية لك، من خلال هذا المقال سنقوم بتضمين روابط لتزويدك بالخدمات الطبية العسكرية، بالإضافة إلى العديد من المعلومات المهمة الأخرى ذات الصلة.

شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 هـ

شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حددت المديرية العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بعض الشروط التي يجب على المتقدمين للوظائف الإدارية استيفاؤها من أجل تقديم الخدمات الطبية لأفراد القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية.

شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للرجال

شروط الالتحاق بالخدمة الطبية للقوات المسلحة السعودية مماثلة للشروط العامة للعمل في القوات المسلحة ويتم تقديمها من خلال بوابة التوظيف والقبول الموحدة، خدمات القوات المسلحة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية.

يتم استبعاد الأفراد الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة لخدمة المملكة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة ولا يقل عن (17) سنة.

كما لا يجوز لمقدم الطلب الزواج من أجنبي.

يجب على المتقدمين اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

لا يمكن مقاضاة المتقدمين في القضايا الجنائية المتعلقة بقضايا الشرف أو الصدق أو أي قانون.

يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة طيبة وسلوك لطيف.

كما يجب ألا يكون المتقدمون للاستقدام موظفين في أي جهة حكومية في المملكة.

يجب على المتقدمين للوظائف الفنية استيفاء المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، والتي يتم تحديدها وفقًا للوائح العسكرية السعودية.

كما يجب استيفاء شروط الأهلية لتقديم الدرجة المطلوبة.

شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للنساء

أما أحوال المرأة السعودية فهي كالتالي: