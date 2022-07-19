رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى 1443 شروط الأهلية لاستحقاق الدعم

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عمر شويل - جدة يبحث المواطنين السعوديين عن رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال متصفحك البحث، حيث يعد برنامج حساب المواطن من البرامج المهمة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لحماية الأسر السعودية، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من أجل مواجهة الظروف المادية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة.

رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى

يحدد حساب خدمات المستفيدين في برنامج حساب المواطن عدة طرق يتواصل من خلالها العميل مباشرة مع البرنامج، حيث يؤكد أنه مستعد تمامًا لتلقي جميع الأسئلة من المواطنين بشأن جميع المشكلات التي يواجهونها، سواء في تحديث البيانات أو عدم الامتثال أو المبلغ، ووضع رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى هو 19912، ويمكن للمواطنين الاتصال بهذا الرقم كل يوم من الأحد إلى الخميس، ويتلقى الدعم الفني للبرنامج شكاوى المواطنين على حساب المواطن من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا.

ماهي شروط الأهلية لاستحقاق الدعم للبرنامج؟

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن، تمت الموافقة على عدة شروط للمواطنين المؤهلين لتلقي الدعم من البرنامج، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

كما يجب ألا يقل عمر المستفيد الأساسي عن 35 عامًا، ويمكن تسجيل التابعين في أي عمر.

العائلات التي يكون دخلها الشهري أقل من الحد المانع المنصوص عليه في حساب المواطن.

كما تتم إضافة التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

خطوات استعادة كلمة المرور في حساب المواطن

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فسنشرح لك الخطوات اللازمة لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك أدناه: –

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

ثم انقر فوق نسيت كلمة المرور ، ثم أدخل رقم معرف المواطنة الخاص بك وتاريخ انتهاء صلاحيته.

كما يجب عليك إدخال تاريخ الميلاد الهجري للفرد والنقر على أيقونة استعادة كلمة المرور.

برقم هاتف المواطن المسجل في الحساب، يتم إرسال كلمة المرور إليه عبر الرسائل القصيرة.

تحديث بيانات حساب المواطن والرقم الموحد



على جميع المواطنين المسجلين دخول حساب المواطن وتحديث البيانات وتصحيحها في الموعد المحدد، حيث إن المدة المنصوص عليها هي 90 يومًا، إذا كان المستفيد قد قدم طلبًا في فترة سابقة، فعليه الانتظار حتى يرى أن طلبه السابق قد تمت مراجعته جيدًا، حيث أن الزيادة في الطلبات ستضر بالأداء.