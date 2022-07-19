موعد إعلان استحقاق حساب المواطن للمستفيدين الجدد.. الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن يعتبر موعد اعلان حساب اهلية المواطن أحد الاستفسارات الأكثر شيوعًا عبر محركات البحث الاجتماعي، والتي يرغب جميع المتقدمين في التسجيل فيها، في برنامج حساب المواطن الجديد، وخاصة أن الجهات المختصة أعلنت إذا تم التسجيل قبل 16 يوليو الجاري، فسوف يتم إعادة تأهيل الفرد، من المقرر أن رواتب المستفيدين من برنامج الدعم المالي سوف تصرف في 10 من كل شهر ميلادي، لمعرفة استحقاق أهلية حساب المواطن لمستحقي الدفع، وعن طريق ذلك يكون موعد صرف دفعة أغسطس في 10 من ذات الشهر والموافق الأربعاء.

حساب المواطن

أعلنت الجهات المختصة العاملة في برنامج حساب المواطن عن موعد تسجيل الأفراد في البرنامج بعد إعادة فتح التسجيل مرة أخرى، وانهم سوف يصبحوا مؤهلين للبرنامج، بشرط أن يسجلوا قبل 16 يوليو 2022، وسوف يحصلوا على الدعم الشهري للمواطن مع دفعة أغسطس، حيث سوف يتم ذلك بعد دراسة الأهلية والتأكد من أهليتهم لمعرفة الحصول على الدعم المالي، لذلك يبحث المستفيدون الجدد عن نتائج أهلية حساب المواطن والتي سوف يتم الإعلان عنها بعد 16 يوليو 2022 الحالي.

موعد إعلان استحقاق حساب المواطن للمستفيدين الجدد

وكشف حساب المواطن عن موعد سداد الدفعة الأولى لدعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد، وجاءت نتائج الأهلية التي سوف يتم الإعلان عنها خلال 16 يوليو، فالإعلان عن برنامج حساب المواطن كالتالي:

أولا .. سوف يتم فحص الأهلية لجميع المسجلين لحصولهم على الدعم 16 يوليو 2022.

ثانيا .. سوف يتم إصدار الأهلية والإعلان عنها بنهاية يوليو 2022.

ثالثا .. سوف يتم الدخول من خلال حساب الفرد المسجل في الدعم ومعرفة قبول أو رفض حساب المواطن استحقاق الدعم المالي.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بعد إعادة فتح التسجيل في برنامج الدعم حساب المواطن، سوف يتم معرفة نتائج الأحقية للمستفيدين من البرنامج كالتالي: