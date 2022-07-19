نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات التواصل مع حساب المواطن الجديد 1443 خطوات التسجيل وطريقة استخدام الحاسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عن قنوات التواصل مع حساب المواطن الجديد 1443، بعد فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج بقرار مبارك من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، فقد كان التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقف منذ عام 2020، وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، ويستفيد من البرنامج آلاف الأفراد والأسر ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الجديد 2022، ويتم التسجيل في حساب المواطن الجديد بطريقة إلكترونية عبر رابط حساب المواطن الجديد eservices.ca.gov.sa.

قنوات التواصل مع حساب المواطن

يبحث الكثير ممن يرغبون في التسجيل في البرنامج عن حساب المواطن تسجيل جديد. وكذلك يبحث المستفيدين القدامى عن طريقة للتواصل مع البرنامج. وقد وفر البرنامج أكثر من طريقة لتواصل المستفيدين معه ويتم ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج. كما يتم التواصل عن طريق رقم مركز الاتصال (19912). كما أتاح البرنامج خدمة صوتك مسموع كما يمكن التواصل مع البرنامج عن طريق خدمة المستفيدين يومياً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً. عدا يومي الجمعة والسبت من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساءً.

نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 17, 2022

رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443

يبحث الكثير من الراغبين في التسجيل عن رابط حساب المواطن تسجيل دخول. ويتم التسجيل في البرنامج بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج eservices.ca.gov.sa. ويتم بعد ذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم والتابعين وكافة البيانات المطلوبة. مع رفع جميع المستندات اللازمة والداعمة لموقف مقدم الطلب في الحصول على الدعم. وفي النهاية قم بالنقر على تسجيل. وسوف تقوم لجنة مختصة بفحص الطلب من ناحية الاستحقاق من عدمه والفصل فيه في أقرب وقت ممكن.

شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم من حاملي بطاقات التنقل.

ويستطيع الفرد المستقل التسجيل في البرنامج بشرط ألا يقل العمر عن 18 عام وأن يكون ساكن في مسكن منفصل.

توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

كيف يمكنك معرفة قيمة دعمك في برنامج حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية؟ pic.twitter.com/i8ehIL9f20 — حساب المواطن (@citizenaccount) كيف يمكنك معرفة قيمة دعمك في برنامج حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية؟ pic.twitter.com/i8ehIL9f20 — حساب المواطن (@citizenaccount) May 25, 2022

دخول حساب المواطن برقم الهوية

حتى تتمكن من الدخول إلى برنامج حساب المواطن يجب أن يكون لديك حساب بالفعل على البرنامج وأن يكون هذا الحساب مفعل وساري. أما إذا لم يكن لديك حساب فيمكن أن تسجل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني برقم الهوية الوطنية. أو تقوم بعمل حساب جديد عن طريق النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.