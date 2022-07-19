خطوات إصدار بطاقة متقاعد وما هو برنامج تقدير المتقاعدين

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عمر شويل - جدة خطوات إصدار بطاقة متقاعد حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن برنامج تقدير المتقاعدين، الذي يقدم العديد من الخدمات المميزة للمتقاعدين، يوفر برنامج تقدير للمتقاعدين أيضا خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع الخاصة بمؤسسة التقاعد العامة في السعودية، قامت بوابة التأمينات الاجتماعية في السعودية بإطلاق خدمة التحقق من قيمة المستحقات المالية، كما كشفت التأمينات الاجتماعية عن خطوات إصدار بطاقة متقاعد الرقمية والتمتع بكل مزاياها، وذلك عبر التطبيق الرسمي برنامج تقدير، وقد دعت جميع المتقاعدين إلي المبادرة بالاستفادة من تلك الخدمة بكل سهولة ويسر، كما يمكن التعرف علي طريقة تسوية معاش التقاعد في السعودية و ماهي شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية.



خطوات إصدار بطاقة متقاعد في السعودية

يمكن استخراج بطاقة متقاعد بخطوات بسيطة وسريعة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

استخدام برنامج تقدير أو تطبيقه عن طريق أجهزة الهاتف الزكية. ثم قم بتسجيل الدخول للتطبيق عبر النفاذ الوطني الموحد. الضغط علي أيقونة البطاقة. ثم استعراض البطاقة و الاستفادة من المزايا المقدمة.

ما هو برنامج تقدير المتقاعدين

إن برنامج تقدير للمتقاعدين هو من البرامج التي جاءت بمبادرة من المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج عدداً متنوعاً من الخدمات المميزة للمتقاعدين في السعودية، كما يمكن الاستفادة من برنامج تقدير عن طريق تطبيق تقدير الإلكتروني الذي يمكن من الاستفادة من الخدمات والعروض التي يقدمها برنامج تقدير، حيث يسمح التطبيق بإدارة الخدمات بصورة فعالة، هذا وقد عملت المؤسسة العامة للتقاعد على التعاقد والتشارك مع عدد كبير من المجالات التي تلبي حاجة المتقاعد وعائلته إضافة إلى زمرة من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني.

التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين 1444

ويمكن التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع منصة تقدير للمتقاعدين. ثم النقر على تسجيل الدخول من أعلى. إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. أو تسجيل الدخول في النفاذ الوطني. ثم النقر على الخدمات الإلكترونية. تحديد خدمة تقدير للمتقاعدين. ثم إدخال رقم الطلب. إدخال رمز التحقق الظاهر بالمربع. النقر على التسجيل.

المسارات التي يتكون منها برنامج تقدير للمتقاعدين

يضم برنامج تقدير للمتقاعدين خمسة مسارات متنوعة وهي على النحو التالي:

مسار مزايا: يمكن العملاء من الحصول على عروض وخصومات خاصة. ثم مسار فعاليات: يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات الخاصة بجميع مدن المملكة. مسار خبرة: يعمل على استثمار وتطوير خبرات المتقاعدين بالشراكة مع شركاء البرنامج. ثم مسار التمويل: يعطي المتقاعد فرصة أن يحصل على تمويل من أكبر شركات التمويل الشخصي وتمويل السيارات. مسار المسؤولية الاجتماعية: يساعد هذا المسار على تقديم مبادرات خدمية مختلفة بواسطة المشاركة مع عدد من القطاعات غير الربحية وأفراد المجتمع.

اقتطاع جزء من الراتب حسب نظام التقاعد

وفقًا لما ورد في المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية والساري في عام 1443هـ فإنه يتم اقتطاع 9% من قيمة المرتب الشهري للموظف، وذلك لكي يتمكن من الانتفاع بالمعاش الشهري، وكما نصت المادة على إجازة زيادة هذه النسبة بقرار من قبل مجلس الوزراء السعودي، وذلك بعدما يتم بعد عرضه على وزير المالية.