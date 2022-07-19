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عمر شويل - جدة حقوق الموظف السعودي 2022 في مكتب العمل ونظام العطلات والتأمينات الإجتماعية. يعتبر هذا أهم البنود الأساسية التي يتم أخذها في الإعتبار من قبل الحكومة السعودية. داخل إطار تحديد علاقة المواطن التعاقدية مع الجهة أو المؤسسة التي يعمل معها. وذلك لضمان الحقوق والواجبات تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة والمواثيق الوطنية الدولية التي يجب الإلتزام بها. وبناءً عليه قد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام جديد يكون شامل للعمل واللائحة التنفيذية، لتنظيم وصياغة العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل. حتي يتم حفظ الحقوق والواجبات لكل طرف منهما، سواء كانو مواطن سعودي أو وافد مقيم من جميع الجنسيات المختلفة. وهو ما يحمل بين ثناياه حقوق الموظف السعودي داخل مكتب العمل والتي تندرج تحت الحقوق والواجبات، تعرف أيضا على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الإستقالة 1442

حقوق الموظف السعودي 2022 في مكتب العمل

وبالنسبة لحقوق الموظف السعودي داخل مكتب العمل حسب مواثيق وأنظمة العمل الأساسية داخل المملكة العربية السعودي، فتشتمل على حقوق مادية وحقوق معنوية، وبالنسبة للحقوق المادية فلا يوجد شك بكونها الأساسية والتي تظهر في وضع المرتب والأجر، والتي يُقصد بها صرف الرواتب الأساسية والإضافية المناسبة كمقابل للخدمات وللعمل الذي يقوم بتقديمه ، والتأكد أيضًا من عدم إلحاق الضرر بصحته، أو جعله عاجزا عن العمل، وأيضا أن يتم المحافظة على كرامته وحقوقه الآدمية، مع الاهتمام أيضا بالحصول على الرعاية الصحية والطبية، والتأمينات الاجتماعية المهمة والتي تشتمل بشكل كبير على صرف المعاش المستحق بعد وصوله لسن الستين، وأيضا التأكد من دفع أجور العاملين بالعملة الرسمية للبلاد.

نظام الإجازات والعطلات

وبالنسبة لحقوق الموظف السعودي داخل مكتب العمل تبعا لنظام وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالإجازات والعطلات. فتم وضع الضوابط التي تنظمها كما يلي:

من حق العامل إجازة سنوية عن كل سنة ولا تقل مدتها عن 21 يوم إلى 30 يومًا. وذلك في حالة استمرار العامل في خدمة صاحب العمل لخمس سنوات متصلة. كما يجب ضمان عدم النزول عن الإجازة مع مقابل نقدي

لا بد أن يتمتع العامل بالإجازة وقت استحقاقها، مع فرصة تأجيل الإجازة أو بعضها إلى السنة القادمة. ولكن يجب موافقة العامل نفسه

مع إمكانية الحصول على عدد من الإجازات الاستثنائية كالتالية: إجازة لثلاثة أيام في حالة الولادة.إجازة لخمسة أيام بمناسبة زواجه، أو في حالة الوفاة لزوجه أو أحد من أصوله.إجازة بأجر كامل للامتحانات إجازة بدون راتب مع موافقة صاحب العمل، إجازة مرضية مع الإثبات، إجازة وضع لالنسبة للمرأة. وكذلك في حالة المرأة إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام عند وفاة زوجها.

الرواتب والتأمينات الإجتماعية

من أهم الحقوق للموظف السعودي داخل مكتب العمل أيضًا، الضمان الكامل لصرف الرواتب كاملة والأجور من غير أي نقص. مقابل الأعمال التي يقوم بها والمثبتة داخل العقد. كما يجب توافر جميع التأمينات الصحية والإجتماعية اللازمة له ولأسرته، وتتمثل في :التأمينات الطبية، راتب الإجازة، دفع الأجور، ساعات العمل الإضافية صرف مكافأة نهاية الخدمة. يوم راحة في الأسبوع، صرف رصيد الإجازات التي لم يتم إستخدامها. كما يجب الأخذ في الاعتبار أيضاً عدد ساعات العمل فهي تعتبر من أحد حقوق الموظف أيضاً. حيث يجب تقليل عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان بحيث لا تتخطى ثماني ساعات باليوم الواحد. كما يجب حصوله على فترة راحة وفي أثناء فترة الراحة لا يكون الموظف تحت سيطرة صاحب العمل.

حقوق الموظف السعودي 2021 في مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مبلغ مالي يحصل عليه العامل أو الموظف عند نهاية قضاء مدة العمل، ويتم صرف هذه المكافأة كما يلي :

الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تحافظ جيداً على حقوق المواطنين السعوديين وبوجه خاص الموظفين في الدولة. حيث إنه لا يوجد أي حق أو سبب يمكن صاحب العمل من فصل الموظف السعودي كما وفرت له الكثير من الحلول كنظام ساند. وكذلك مبادرة حماية العلاقة التعاقدية والتي تهدف إلى وجود إتفاق بين الموظفين وصاحب العمل بمراعاة ظروف المنشأة.

حقوق الموظف في القطاع الخاص

كما هناك مجموعة من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها موظف القطاع الخاص داخل المملكة. ومن أهم هذه الحقوق كما يلي: