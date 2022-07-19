نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية المميزات والتسجيل ومزايا خدمة أسرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية، هو تطبيق قام بإنشائه بنك الراجحي، حيث يُعرف بنك الراجحي بخدماته العديدة التي يقوم بتقديمها لعملائه. وتعبيراً من بنك الراجحي باهتمامه بعملائه وراحتهم. وكذلك البحث دائماً عن توفير الوقت والجهد لدى العملاء، كما يعمل على المواكبة لسرعة التحول في القطاع المصرفي. كان على بنك الراجحي أن يقوم بتصميم تطبيق مطور يقدم للعملاء الكثير من الخدمات المصرفية، وذلك من خلال الهاتف، كما يعطي لك هذا التطبيق الحرية الكاملة لإعداده حسب حرية العميل، وكذلك إنجاز جميع التعاملات المصرفية من خلاله فى أي وقت، وفى أي مكان حسب راحة العميل الشخصية، وهذا بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي يستطيع العميل الحصول عليها بدون أن يكون مضطر للذهاب إلى فرع البنك، فمن الممكن أيضاً التسوق عبر المتجر الإلكتروني، والحصول على التمويل الشخصي، دون الخروج من المنزل.

تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية أهم المزايا الخاصة بالتطبيق

يمتاز تطبيق الراجحي بالأداء السريع وبتصميم جديد، وسهل الاستخدام، ويتيح للمستخدم تخصيص الواجهه الداكنه أو الفاتحة، ويتميز أيضاً بالاستجابة السريعة، والتمويل الفوري ADSL عبر التطبيق بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع، وشراء بطاقات الإنترنت والهاتف وبطاقة أسعار الأسهم، ويتيح أيضاً شراء بطاقات الاتصالات السعودية “الجوال”، وهذه الخدمة متوفرة على مدار الساعة، ٣٦٥ يوماً فى السنة وتعرف أيضا على خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي

وهناك العديد من المزايا الأخري المهمه التى يستطيع العميل الحصول عليها فور تنزيل التطبيق، مثل التقدم بطلب للحصول على بطاقات الراجحي وإدارتها، ويمكننا أيضاً من إدارة واسترداد نقاط المكافآت، ويمكن متباعة أحدث العروض من خلاله بالإضافة إلي ذلك تحديث الإشعارات وإدارة وسداد الفواتير، ودفع الفواتير لمرة واحدة، هذا كله بالإضافة إلى أوامر مستديمة للمدفوعات والحوالات.

كيف تتم عملية التسجيل في التطبيق

تطبيق الهاتف المصرفي هو أحد اهم الخدمات التي تمكننا من إنجاز العمليات المصرفية عبر الهاتف، ويتم ذلك في خلال دقائق قليلة، وسنوضح كيف تتم عملية التسجيل.

خطوات التسجيل : بعد أن يقوم العميل بالتسجيل فى الخدمة يتصل على رقم 920003344 يقوم بإختيار اللغة العربية عن طريق الضغط على رقم ١، ثم يقوم بإدخال الرقم السري الخاص به، والذي يكون مكون من أربعة أرقام، ثم يقوم باختيار سداد الفواتير من خلال الضغط على الرقم ٢، كما يمكن اختيار الحوالات المالية بالضغط على الرقم ١، ولإختيار خدمة المستفيدين يمكن الضغط على الرقم ٤، ويقدم التطبيق خدمة لفاقدي البصر من خلال الضغط إما رقم ١ لتنشيط الخدمة الخاصة ببنك الراجحي، أو الضغط على ٢ لتنشيط خدمة خاصة ببنك أخر. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي والشروط المطلوبة وطريقة أخذ القرض المؤجل من الراجحي.

وبعد ذلك سيسمع العميل رسالة صوتية تحتوي على إسم البنك والحساب الخاص بالعميل، وبعدها يتم إختيار الرقم الخاص بالعميل الذي يرغب بتفعيله، وسيصل رسالة نصية فيها الرقم السري بالجوال الخاص بالعميل، ثم يقوم العميل بإدخال الرقم الخاص به الذي يتم إرساله بالجوال.

أهم الخطوات التى يجب فعله قبل عملية التسجيل في التطبيق للعمليات المصرفية

يتم قبل التسجيل إضافة الرقم الخاص بالعميل في صراف آلي يكون تابع لأي فرع لمصرف الراجحي، وبعدها يقوم العميل بالدخول علي شاشة الصراف، ثم يقوم بالضغط علي كلمة عمليات أخري ثم الضغط على العنوان البريدي، ثم يقوم العميل بالضغط على تغيير الرقم الخاص بالجوال، وذلك للتأكد من أن بطاقته إنها مفعلة بالصراف الآلي.

أهم الخدمات المصرفية التي من الممكن تنفيذها عن طريق الهاتف

كما يسهل مصرف الراجحي على عملائه الاستفادة من الخدمات التي يقدمها. حيث هناك مجموعة من الخدمات التي يمكن للعميل تنفيذها عبر الهاتف كما يلي:

تسديد الفواتير الخاصة ومدفوعات السداد، والمدفوعات الحكومية.

تتمكن من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالعميل والمعلومات.

تحويل الحساب من بنك الراجحي إلي أي بنك أخر.

إمكانية شراء بطاقات الهاتف وبطاقات الإنترنت.

يمكنك التطبيق من معرفة أقساط التمويل الخاصة، ومعرفة حطوات السداد المبكر. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي من إمكان

مزايا أخري لخدمة أسرع بنك الراجحي

سهولة تحويل الأموال بشكل فوري في أي مكان بالعالم سواء محلي أو دولي

يمكنك من الحصول على كشف حساب للرصيد الخاص بك والتفاصيل لمعاملاتك المختلفة

تستطيع معرفة حسابك عن طريقة خدمة اسرع

إمكانية تحديث رقم الهاتف في بضع ثواني

توفر لك الإصدار الفوري لبطاقات الخصم للصراف الآلي

إضافة مستفيد وإمكانية عرض رقم الآيبان وطباعته.

خدمة الراجحي مباشر ورقم الراجحي المجاني الموحد

حيث توفر خدمة الراجحي للعميل فرصة القيام بالعديد من العمليات المصرفية بدون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك. كما يتمكن من خلالها القيام بمختلف العمليات المصرفية في أي مكان وكذلك اي وقت يريد. كما يوفر مصرف الراجحي لعملائه رقم مجاني للتواصل معه. حيث يتمكن العميل من الاتصال على الرقم الموحد 920003344.