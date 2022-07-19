نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية ملك خالد العسكرية وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحاً أن باب التسجيل مفتوح من يوم 16/7/2022 حتى يوم 23/7/2022، وأوضحت الوزارة شروط القبول بالكلية العسكرية وخطوات التسجيل للطلاب، وذلك ما سنوضحه لكم الآن من خلال هذا المقال.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 2022

يشترط أن يكون المسجلين سعوديين الجنسية.ويثتثني من شرط الجنسية الطلاب الملتحقين بالدراسة خارج السعودية لظروف عمل والديهم. حسن السير والسلوك من أهم وأبرز شروط الإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية. عدم زواج الطالب الملتحق من زوجة أجنبية. خلو الصحيفة الجنائية من أي أحكام سابقة على المتقدم. يشترط أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 17 عام، وألا يزيد عن 22 عام. تناسق الوزن مع الطول وذلك على حسب المقاييس العسكرية. أن يكون المجموع الكلي للطالب لا يقل عن 80% ألا يقل مجموع اختبارات القدرات التحصيلية عن 60 درجة. اجتياز الطالب اختبار اللغة الانجليزية للمركز الوطني.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لطلاب الثانوية العامة عن طريق موقع وزارة الدفاع السعودي، وذلك من خلال اتباع الاجراءات وتسجيل البيانات المطلوبة من الطالب المسجل.

اختبارات القبول في كلية الملك خالد العسكرية

تتمثل الاختبارات التي يجب اجتيازها لإتمام عملية التسجيل والإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية في:

المقابلة الشخصية. اختبار تحريري. اجتياز كفايات الحرس الوطني. اللياقة البدنية. اجتياز الفحص الطبي.

خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يتم اتباع الاجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل وتتمثل في:

الدخول على موقع التسجيل التابع لكلية الملك خالد العسكرية.

تعبئة البيانات في الحقول الإلزامية.

رفع المستندات المطلوبة وتتمثل في: شهادة الثانوية العامة بالمقاسات المطلوبة، رفع الصور الشمسية.

الضغط على زر التسجيل.

تسجي رقم الطلب ليتم إرسال رسالة نصية على هاتفه، وذلك لرد على الطالب بإتمام عملية التسجيل أو مراجعة البيانات بدقة مرة أخرى.

ويمكن التعديل في البيانات خلال فترة التقديم المفتوحة وذلك وفقاً لتوضيحات وزارة الحرس الوطني.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم خطوات التسجيل وشروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، بالإضافة لتوضيح رابط التسجيل الخاص بالكلية العسكرية.