نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الخطوط الحديدية السعودية و شروط تقديم الخطوط الحديدية للوظائف الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الخطوط الحديدية السعودية الرسمي من خلاله يتم التسجيل في معهد سرب حيث تم فتح باب . التسجيل في دبلومات الخطوط الحديدية السعودية بعد أن جاء قرار المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية . “معهد سرب” البدء لكافة من يرغب في التسجيل في برامج الدبلوم والعمل ويتم التعيين في . الشركة السعودية للخطوط الحديدية كما يتم تقديم الخطوط الحديدية لحملة الثانوية العامة كذلك بجانب . قبل أن يتم التعيين في الخطوط الحديدية يتم التدريب لمدة 18 شهر متواصل تنقسم تلك المدة . لمرحلتين من التدريب النظري والتعليم التطبيقي كما ستكون فترة التدريب في الخطوط الحديدية السعودية . شاملة فترة 6 شهور تكون علي رأس العمل بالخطوط الحديدية وذلك بهدف تأهيل الكفاءات التي تبرزها فترة التدريب . لتكون متخصصة في قطاع الخطوط الحديدية السعودية وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد في ذلك الشأن .
رابط الخطوط الحديدية السعودية والتصريحات الخاصة بشأن التقديم
عبر رابط الخطوط الحديدية السعودية الرسمي يتم التقديم علي معهد “سرب” المتخصص وذلك ما صرحه مدير عام المعهد . السيد المهندس عبد العزيز بن محمد الصقير كما جاء أيضاً ضمن تصريحاته . أن هدف التدريب في الشركة السعودية للخطوط الحديدية هو أن يتم توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية السعودية . داخل المملكة العربية السعودية كذلك بجانب أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سيؤهل . المتدربين للحصول علي مزايا التوظيف والتسجيل في التأمينات بجانب التأمين الطبي . كما سيحصل المتدرب في الخطوط الحديدية السعودية علي إجازة سنوية مدفوعة . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض فترات التقديم علي الخطوط الحديدة المصرح بها من معهد “سرب” .
فترات التقديم بالمعهد المعلنة علي رابط الخطوط الحديدية السعودية
أفاد السيد المهندس أن تم السماح بفترة التقديم علي الخطوط الحديدية السعودية من يوم 30 يوليو الجاري لعام 2022 . كما يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمعهد “سرب” وبعد أن يتم قبول المتقدمين . إلي التسجيل في دبلومات الخطوط الحديدية السعودية تبدأ المرحلة الخاصة بالتدريب من يوم 2 أكتوبر القادم . وفي السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض شروط تقديم الخطوط الحديدية السعودية المعلن عنها .
شروط التسجيل في دبلومات الخطوط الحديدية السعودية
- علي كل من يرغب في التقديم علي الخطوط الحديدية السعودية أن يكون سعودي الجنسية .
- كما يتم قبول التسجيل في الخطوط الحديدية لحملة الثانوية العامة خريج قسم علمي بشرط أن لا يقل نسبة نجاحه عن 80% .
- كذلك بجانب شرط تقديم الخطوط الحديدية أن تكون نسبة اختبار القدرات للثانوية العامة لا تقل عن 70% .
- يجب علي كافة المتقدمين للخطوط الحديدية السعودية أن يكون لائق طبياً .
- كما يجب علي المتقدم أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المحددة من المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية .
- كذلك ضمن شروط تقديم الخطوط الحديدية السعودية أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 23 عاماً .
- وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات التقديم علي الخطوط الحديدية السعودية .
خطوات التقديم علي المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
- تسجيل الدخول علي رابط المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية .
- كما يجب تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بالموقع في الأماكن المخصصة لذلك .
- كذلك بجانب اختيار قائمة التسجيل في دبلومات الخطوط الحديدية السعودية .
- يتم رفع كافة الأوراق المطلوبة علي الموقع الخاصة بالتقديم علي الخطوط الحديدية .
- يمكنك التعرف علي تخصصات الخطوط الحديدية السعودية بالموقع الرسمي .
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يجب الضغط علي مربع “تقديم الطلب” .
التخصصات المطلوبة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية
- الخطوط الحديدية السعودية تطلب تخصص صيانة البنية التحتية .
- كما مطلوب أيضاً سائقي قطارات في الخطوط الحديدية .
- مطلوب متخصصين في صيانة قاطرات الخطوط الحديدية .
- كذلك بجانب تعيين متخصصي إشارات واتصالات .
- وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض ما يقدمه “معهد سرب” .
ما الذي يتم تقديمه من المعهد السعودي التقني معهد سرب
يقدم معهد سرب وهو المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية برامج نوعية متعددة في صيانة وتشغيل وإدارة . كل ما يخص الخطوط الحديدية السعودية ويتم التدريب علي كل ما يشمل خدمات الخطوط الحديدة . وذلك في الفترة المشار لها بداية مقال “موقع ثقفني” ويحرص المعهد بأن تكون فترة التدريب شاملة كافة المهام التي سيقوم بها المواطن . المعين في التخصصات المطلوبة .
رابط الخطوط الحديدية السعودية الرسمي والذي يتم من خلاله التسجيل في دبلومات الخطوط الحديدية السعودية . وتم أرفاق الروابط الرسمية الخاصة بالمعهد والخطوط الحديدية في مقال “موقع ثقفني” لكي ما يتم التسهيل علي من يرغب في التقديم علي المعهد .
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